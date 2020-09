Uomini e Donne, Jessica mortifica Selene: “Resti sempre una corteggiatrice” il web esplode (FOTO)

La nuova tronista di Uomini e Donne, Jessica, è finita al centro di una polemica a causa di una discussione avuta con Selene, corteggiatrice di Davide. Le due donne si sono scontrate in merito ai rispettivi ruoli che ricoprono.

Alcune affermazione della tronista, però, hanno fatto scatenare il web, il quale si è scagliato contro la ragazza. Tra le più dure c’è stata sicuramente Deianira Marzano, la quale ha esortato Jessica scendere dal piedistallo.

Lo scontro tra Jessica e Selene

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 14 settembre è avvenuto un duro scontro tra Jessica e Selene. Tutto è cominciato nel momento in cui la tronista ha deciso di intervenire nel dibattito tra Davide e alcune sue corteggiatrici. Il ragazzo ha sempre detto di preferire la donna acqua e sapone, tuttavia, la persona presente nella sua ultima esterna non sembra rispecchiare questo prototipo. Selene, dunque, è intervenuta per fare presente al suo interlocutore questa situazione.

A quel punto, però, si è intromessa Jessica la quale ha chiesto alla corteggiatrice cosa avesse di diverso rispetto alle altre. Gli animi si sono ulteriormente scaldati nel momento in cui Selene ha detto che, nonostante riveste il ruolo di corteggiatrice, non è disposta a fare troppi passi nei confronti del tronista. Jessica, allora, ha chiesto alla ragazza per quale ragione non si fosse presentata ai provini del talk show per accomodarsi sul trono.

La reazione dei fan di Uomini e Donne

Da quel momento in poi è scoppiata una vera polemica tra le due protagoniste. A porre fine al dibattito è stata la tronista, la quale ha messo a tacere la sua interlocutrice dicendole di fare ciò che vuole, tanto alla fine resta sempre una semplice corteggiatrice. Le sue parole sono state duramente criticate sul web. Molte persone hanno reputato completamente inopportuno il suo intervento e il suo sentirsi al di sopra delle altre.

L’influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha accusato Jessica di sentirsi superiore a Selene e a tutte le altre corteggiatrici di Uomini e Donne. Con questo gesto, dunque, la ragazza pare abbia perso un numero considerevole di follower, che prima la apprezzavano soprattutto per il suo essere una tronista atipica, molto più semplice e genuina delle altre. Anche su Twitter la ragazza ha ricevuto lo stesso trattamento ostile.