Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 14 settembre: Nicola diviso tra Gemma e Valentina

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Dopo la puntata di ieri pomeriggio dedicata molto ad Armando Incarnato che ha deciso di chiudere la frequentazione con una dama, oggi pomeriggio a partire dalle 14:45 su Canale il pubblico avrà modo di vedere di nuovo al centro del parterre Nicola Vivarelli e Gemma Galgani.

Il primo ha deciso di dare un’opportunità a Valentina Autiero scatenando la gelosia della dama torinese. Successivamente sono arrivate delle corteggiatrici per lui ma le ha mandate via. Il resto delle anticipazioni le troverete nei paragrafi qui sotto.

Gemma Galgani geloso di Sirius: scatta la lite in studio

Gemma Galgani sta conoscendo ancora il cavaliere Paolo che è arrivato a Uomini e Donne solo per la dama torinese. Infatti i due hanno già realizzato un’esterna. La conoscenza tra la 70enne e quest’ultimo scatenerà i duri attacchi da parte dell’opinionista Tina Cipollari che, come ogni volta punterà il dito contro la sua acerrima nemica.

Stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, nonostante la presenza del corteggiatore che somiglia molto a Lamas, la piemontese continuerà a pensare anche al 26enne Sirius. Infatti la donna si mostrerà particolarmente gelosa del giovane con cui ha deciso di chiudere la frequentazione dopo un’estate nel corso della quale non si sono mai visti.

Il 26enne Nicola Vivarelli manda via delle ragazze

Le anticipazioni della puntata odierna svelano che Nicola Vivarelli, dopo la decisione di Gemma Galgani di chiudere la frequentazione, ha deciso di iniziare a conoscere altre dame del Trono over di Uomini e Donne. Tra quelle che hanno suscitato il suo interesse c’è sicuramente Valentina Autiero. Quest’ultima nella passata edizione del dating show, aveva più volte manifestato il desiderio di conoscerlo.

Nell’appuntamento di oggi pomeriggio, stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, la dama torinese non gradirà per niente l’interesse del 26enne Sirius verso la rivale. Infatti scatenerà la dura reazione del giovane corteggiatore. Infatti quest’ultimo darà della ridicola alla dama piemontese per i suoi atteggiamenti. Per il ragazzo in studio giungeranno delle nuove corteggiatrici che però rifiuterà tutte. L’interesse di Nicola Vivarelli sembra essere ancora rivolto alla Galgani. Ovviamente scopriremo il tutto nella puntata odierna.