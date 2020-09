Alberto Matano fa una dedica a Caterina Balivo: “Questo scatto è per te…” (FOTO)

Alberto Matano dalla Toscana fa una dedica a Caterina Balivo

Lunedì 14 settembre La vita in diretta non è andata in onda per dare spazio alla nuova edizione di Tutti a scuola. La manifestazione che si occupa dell’apertura dell’anno scolastico è stata condotta da Andrea Delogu e Flavio Insinna. Essendo libero da venerdì, Alberto Matano ne ha approfittato per godersi un fine settimana allungato al mare. A testimoniarlo è stato lui stesso attraverso degli scatti condiviso sul suo account Instagram. In uno di essi il giornalista calabrese appare a cavalcioni su una tavola da surf.

A quel punto la collega Caterina Balivo aveva commentato in questo modo la foto: “Eh no, non vale, devi stare su”. Mentre nella seconda immagine, l’ex mezzo busto del Tg1 ha voluto far vedere alla 40enne napoletana di saper restare in equilibrio sulla tavola. In più le ha fatto la seguente dedica: “Questo scatto è per te e per tutti gli scettici”.

Serena Bortone apprezza le foto del giornalista calabrese

Ma a commentare i contenuti condivisi da Alberto Matano non è stata solamente Caterina Balivo. Infatti anche Serena Bortone che attualmente va in onda con Oggi è un altro giorno, al posto di Vieni da me, ha detto la sua sulle foto realizzate in Toscana.

Infatti la nuova conduttrice della prima rete Rai ha espresso i propri apprezzamenti nei confronti del giornalista calabrese. “Bellezze al tramonto… E noi a Teulada“, ha scritto la donna facendo intendere di essere un po’ invidiosa di non essere in quel meraviglioso mare che si vede nelle foto postate dall’ex volto del Tg1. Dei contenuti che hanno ottenuto migliaia di reazioni positive. (Continua dopo il post)

Grande successo per La vita in diretta 2020/2021

Nel frattempo continua il successo a livello d’ascolti de La vita in diretta. Infatti, la conduzione in solitari di Alberto Matano, ovvero senza essere affiancato da Lorella Cuccarini o altre figure femminili, sta piacendo molto al pubblico di Rai Uno.

Dopo il week-end trascorso in Toscana, l’ex mezzo busto del Tg1 è tornato nuovamente nella Capitale pronto a tornare in onda con lo storico rotocalco di cronaca e spettacolo. Dopo lo stop di lunedì 14 settembre per dar spazio a Tutti a scuola, la trasmissione riprende da martedì 15.