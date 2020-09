Alfonso Signorini critica Barbara D’Urso ma lei lo asflata in diretta: è di nuovo guerra?

Alfonso Signorini e la bordata a Barbara D’Urso

Prima dell’avvio della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il padrone di casa Alfonso Signorini ha lanciato delle frecciatine velenose nei confronti di Barbara D’Urso. Infatti, intervistato da Libero Quotidiano il direttore del magazine Chi ha commentato in modo negativo l’ospitata, anche se in collegamento, di Angela di Mondello a Live Non è la D’Urso.

Il giornalista ha detto che lui ha una sensibilità completamente differente da Lady Cologno, ovvero di essere lontano anni luce dalla realtà della collega. Tuttavia il conduttore del reality show che ha preso il via lunedì 14 settembre rispetta e che non avrebbe mai portato nel suo programma una persona come colei che ha inventato il tormentone ‘Non ce ne Coviddi’.

I precedenti tra i due professionisti Mediaset

Intervistato da Libero Quotidiano, Alfonso Signorini prima del debutto col GF Vip 5 ha detto: “Se metterei al GF Vip la tizia di Mondello che dice ‘non c’è coviddi’? No! Sono lontano da quelle realtà che, intendiamoci, esistono e rispetto. La tv di Barbara D’Urso ha una sensibilità diversa, io tra Abbate e la signora coviddi preferisco Abbate”. Si tratta di una vera e propria bordata nei confronti di Carmelita.

Ma i due dopo anni di contrasti non erano tornati nuovamente amici? L’anno scorso Lady Cologno a Live ha più volte elogiato il direttore di Chi dicendo che tra loro le divergenze erano state risolte. Di conseguenza, come avrà reagito Carmelita a tale frecciata?

La replica di Barbara D’Urso ad Alfonso Signorini

Barbara D’Urso non è rimasta in silenzio, anzi in diretta a Pomeriggio Cinque ha voluto replicare alla bordata da parte del collega. Senza mai menzionarlo, Carmelita ha dato un grosso in bocca a lupo a tutti gli opinionisti dei suoi programmi che il giornalista li ha presi come concorrenti per il Grande Fratello Vip 5.

Ecco le sue parole: “Devo fare un in bocca al lupo a tutti i miei opinionisti che sono stati reclutati nella casa del Grande Fratello a partire da Denis Dosio, che è una creaturella che è nata proprio qui a Pomeriggio Cinque, e poi a Patrizia De Blanck, Paolo Brosio, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e poi anche il mio amato Fulvio Abbate che più volte è stato nelle sfere di Live Non è la D’Urso”.