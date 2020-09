Giulia De Lellis risponde a domande su Andrea: “Una delle persone più importanti della mia vita” (FOTO)

Dopo supposizioni, gossip e ipotesi, Giulia De Lellis ha, finalmente, deciso di rispondere alle domande che i fan le porgono su Andrea Damante. Ieri sera, la fanciulla si è cimentata in un sincero botta e risposta con i follower, durante il quale sono stati trattati degli argomenti degni di nota.

Un utente le ha chiesto di parlare di Andrea e di spiegare come stiano le cose tra loro. Giulia è sembrata molto disponibile ed ha affermato di non avere nessun problema a farlo. Stando a quanto trapelato dalle sue dichiarazioni, pare che i due siano uniti da un legame profondo. Vediamo tutti i dettagli.

Giulia parla di Andrea

Una fan ha chiesto a Giulia De Lellis di rispondere a delle domande su Andrea. L’influencer ha spiegato che, come è noto a tutti, i due non stanno più insieme e non vivono sotto lo stesso tetto. Lei, di recente, ha trovato casa a Milano, dove andrà a vivere da sola per cimentarsi in questa nuova ed emozionante avventura. Ad ogni modo, anche le se cose tra i due non stanno andando esattamente nel modo sperato, c’è un legame profondo che va oltre ogni cosa.

Giulia ha descritto Andrea come una delle persone più importanti della sua vita. I due hanno avuto modo di affrontare molte situazioni, alcune anche parecchio difficili, ma questo non ha scalfito l’affetto reciproco. Adesso stanno vivendo separatamente e sono alla ricerca della felicità, che sia da soli o in coppia. Anche se non stanno più insieme, continueranno ad esserci sempre l’uno per l’altra. (Continua dopo la foto)

La De Lellis risponde a altre domande

Al momento, dunque, i due ragazzi non pongono limiti alla provvidenza. Hanno scelto di vivere la loro vita come viene, senza fare troppi pronostici e progetti. Giulia De Lellis, poi, ha risposto anche ad altre domande, che non riguardano Andrea. Nello specifico, ha spiegato di essere in piena attività con i suoi progetti lavorativi, è in procinto di trasferirsi definitivamente a Milano, dato che adesso è appoggiata in una casa provvisoria.

In merito alla sua famiglia, invece, ha detto di essere molto legata e di essere dispiaciuta di non poter vivere con loro. Inoltre, c’è chi le ha chiesto di esprimere qualche commento sulla sua partecipazione al GF VIP e l’influencer ha detto che porta nel cuore soprattutto un’amicizia, ovvero, quella nata con ivana Mrazova.