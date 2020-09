Tommaso Zorzi con la febbre al Grande Fratello Vip 5, escluso il Covid-19: “Mi sento male…”

Tommaso Zorzi con la febbre alta al Grande Fratello Vip 5

La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha preso il via il 14 settembre 2020 e nella casa più spiata d’Italia sono entrati solo una parte dei concorrenti annunciati. Tra questi anche Tommaso Zorzi che inizialmente si è occupato della social room, novità di quest’anno.

Il noto influencer, però, dopo la lunga diretta che si è conclusa in tarda notte ha trascorso ore di preoccupazione a causa della febbre alta. Il ragazzo ha contattato gli autori del reality show per portargli un termometro e una Tachipirina per far abbassare la temperatura corporea.

Esclusa la possibilità di una positività al Covid-19

Uno dei concorrenti che hanno fatto l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 è stato Tommaso Zorzi. Quest’ultimo clamorosamente ha passato una brutta nottata a causa della febbre alta. Sembra proprio che il noto influencer sarebbe stato sottoposto, come tutti gli altri concorrenti di questa edizione, a dei controlli molto rigorosi prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Di conseguenza è da escludere un possibile contagio da Covid-19.

“Ci sono controlli ferrei per chi entra nella casa del Grande Fratello Vip. Ho già fatto quattro o cinque tamponi, non so se dovrò farne altri. Sicuramente, poi, ne faremo uno a settimana durante il realiy. Io sono ipocondriaco: sento i sintomi del Covid ogni mattina quando mi sveglio. Arrivo ad annusare i pennarelli per capire se sento ancora gli odori…”, ha dichiarato il giovane. Dopo la sfogo Zorzi ha ricevuto la Tachipirina e termometro dopo che un dottore della produzione lo ha visitato.

Possibile sbalzo di temperatura per Tommaso Zorzi

Qualche giorno fa, prima dell’avvio della quinta edizione del Grande Fratello, un membro della produzione è risultato positivo al Covid-19. Ma il reality show condotto ancora una volta da Alfonso Signorini è partito lo stesso e tutti i concorrenti sono stati tenuti in isolamento per diverso giorni prima di entrare nella casa di Cinecittà.

Stando alle parole di Tommasi Zorzi, la febbre alta potrebbe essere dovuta allo sbalzo di temperatura. Ovviamente i suoi follower e i fan del programma di Canale 5 si augurano che presto il noto influencer torni in ottima forma per dare il meglio di sé nella casa più spiata d’Italia.