GF VIP, la lite tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non convince: “Recitate un copione” (FOTO)

La puntata di ieri del GF VIP è cominciata con il botto, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno subito creato interessanti dinamiche a causa di uno scontro avuto appena entrati in casa. Come tutti i telespettatori sapranno, i due sono stati ex fidanzati per circa un anno.

La relazione, però, è volta al termine a causa di alcune divergenze caratteriali e, soprattutto, per l’estrema gelosia di lui. Ad ogni modo, lo scontro avuto non ha convinto molto i telespettatori che, infatti, hanno ritenuto che i due stessero recitando.

La lite tra Adua e Massimiliano al GF VIP

I colpi di scena non mancheranno sicuramente durante questa edizione del reality show di Canale 5. Tra gli argomenti più accesi della puntata del GF VIP di ieri c’è stato, sicuramente, lo scontro tra Adua e Massimiliano. Alfonso Signorini ha fatto entrare dapprima lei e successivamente lui. Quando l’attore l’ha vista si è avvicinato in modo apparentemente tranquillo e le ha dato anche due baci sulle guance. La ragazza, dal canto suo, in modo alquanto acido gli ha detto che sarebbe bastata anche solo una stretta di mano.

L’attore, visibilmente imbarazzato, ha spiegato i motivi della fine della storia tra i due ed ha detto di aver capito di aver commesso diversi errori, anche molto pesanti. Ricordiamo, infatti, che il giovane ha dato luogo anche ad una rissa per gelosia. In ogni caso, lui si è voluto mostrare a tutti i costi tranquillo, mentre lei ha assunto un comportamento glaciale e schivo. (Clicca qui per il video)

I commenti del web

Durante e dopo il confronto, molte persone hanno commentato la vicenda sui social. Specie su Twitter si sono susseguiti una serie di commenti molto pesanti. La maggior parte delle persone ha reputato assolutamente finta la lite di ieri sera tra Auda e Massimiliano al GF VIP. Specie lui è sembrato intento a recitare il copione della terza stagione di Furore, fiction in cui i due hanno recitato insieme.

Il dialogo è sembrato costruito e poco sentito. Anche i presenti in studio, tra cui Antonella Elia, hanno reputato il loro rapporto privo di ogni forma d’amore. Che sia stato finto o vero lo scontro tra i due concorrenti, una cosa è certa, i due ex fidanzati regaleranno certamente dei momenti di vero trash a tutti i telespettatori del reality show.