DayDreamer – Le Ali del Sogno, Mediaset mette in atto un’altra cancellazione: non andrà in onda la domenica

Nuovo cambio di programmazione per DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dopo la cancellazione della prima serata e la sospensione della programmazione giornaliera di DayDreamer – Le Ali del Sogno, i fan della soap opera turca dovranno fare ad un’altra rinuncia.

Nonostante gli ascolti più che soddisfacenti, lo sceneggiato che ha per protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir è stata spostata nel pomeriggio del fine settimana. Ma a quanto pare ci sarà un’ennesima variazione del palinsesto che sicuramente non farà piacere ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset.

Cancellata la puntata della domenica pomeriggio

Con l’avvio del dating show Uomini e Donne, la soap opera che ha per protagonisti l’affascinante fotografo Can Divit e l’aspirante scrittrice Sanem Aydin è stata spostata nel pomeriggio del week-end di Canale 5. Lo scorso lunedì, ovvero il 7 settembre, Mediaset ha regalato ai telespettatori ben tre episodi in prima serata. Ma osservando la guida tv ufficiale del Biscione è possibile vedere che DayDreamer – Le Ali del Sogno dovrà rinunciare alla puntata prevista per domenica 20 settembre.

Ad oggi, però, non sappiamo se tale variazione proseguirà anche per i prossimi giorni festivi. Nel frattempo i dati Auditel di domenica scorsa sono risultati molto più bassi rispetto a quelli andati in onda durante il periodo estivo o nella fascia del sabato pomeriggio. Infatti ha raccolto solo 1.760.000 di telespettatori, con uno share del 12,9%, rispetto ad un 22%.

Le altre soap opera di Canale 5 regolarmente in onda il 20 settembre 2020

Osservando la guida tv di Mediaset, non c’è nessuna variazione per le altre soap opera di canale 5. Infatti Beautiful, Una Vita e Il Segreto andranno regolarmente in onda. Domenica 20 settembre 2020 si evince che lo sceneggiato americano verrà trasmesso dalle ore 14 alle 14:30, subito dopo andranno in onda le serie iberiche. Il Segreto sarà trasmesso sino alle 15:30, mentre Acacias 38 fino alle 17:10. Subito dopo ci sarà Barbara D’Urso con il secondo appuntamento di Domenica Live.

Il lunedì sera è occupato dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Quindi, a meno che non ci saranno altri cambi di palinsesto sulla rete ammuraglia, DayDreamer – Le Ali del Sogno potrebbe andare in onda solo il sabato pomeriggio alle 14:10 circa. I due protagonisti dello sceneggiato turco faranno compagnia ai telespettatori fino alle ore 16 per poi cedere la linea a Silvia Toffanin con Verissimo.