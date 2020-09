Grande Fratello Vip: salta l’ingresso di Elisabetta Gregoraci, ‘motivi personali’

Elisabetta Gregoraci doveva entrare nella Casa lunedì sera nella prima puntata, ma così non è stato. Ecco che cosa è successo

Grande Fratello Vip: salta l’ingresso di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è stata la prima concorrente ad essere confermata per questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso dalla porta rossa era previsto per lunedì 14 settembre, prima puntata del reality.

Infatti, il gruppo di “vipponi” è stato diviso in due per la prima settimana. Il primo è entrato lunedì sera, il secondo entrerà venerdì per il secondo appuntamento settimanale. Pupo dall’inizio della puntata provocava Alfonso Signorini dicendo che aspettava con ansia solo Elisabetta Gregoraci.

Il conduttore rimandava ma il pubblico sapeva che prima o poi nel corso della serata la showgirl avrebbe calcato la passerella. Invece, nel corso della puntata sono uscite le prime indiscrezioni: Elisabetta Gregoraci non sarebbe entrata. Infatti, la prima puntata è terminata e Elisabetta Gregoraci non è entrata. Alfonso Signorini ha detto che sarà la prima ad entrare nella prossima puntata. Ecco che cosa di dice nel web.

I motivi

Durante lo svolgimento della prima puntata del reality TvBlog ha diffuso la notizia che Elisabetta Gregoraci non sarebbe entrata. Il sito ha svelato che ci sono stati dei problemi personali per la conduttrice. Non è sceso nei dettagli, ma sembra che sia tutto risolvibile per venerdì sera. Dunque, per ora è confermato il suo ingresso tra qualche giorno con il gruppo di concorrenti che manca all’appello.

Gli ingressi di venerdì

Mediaset ha deciso di affidare ad Alfonso Signorini anche il doppio appuntamento settimanale. La formula era già stata sperimentata all’inizio della quarta edizione e poi sospesa per il coronavirus. In altri Paesi, però, è una scelta di successo e l’azienda ha deciso di attuarla fino alla fine, ovvero fino a dicembre.

Dunque, venerdì 18 settembre entreranno: Elisabetta Gregoraci, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Stefania Orlando, Denis Dosio, Francesca Pepe, Myriam Catania, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, la figlia. Tuttavia, il gioco è già entrato nel vivo. Infatti, in Casa sono già presenti la maggior parte dei concorrenti.

Abbiamo visto l’ingresso di Dayane Mello, Enock Barwuah, il canto da sirena di Flavia Vento, il linguaggio colorito di Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli, Fausto Leali, Matilde Brandi, Andrea Zelletta, lo scontro tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.