GF VIP richiama Patrizia De Blanck, lei sbotta: “Non me ne frega niente qua, io me ne vado” (VIDEO)

Il GF VIP non ha fatto neppure in tempo ad aprire i battenti che già è guerra tra Patrizia De Blanck e la produzione. Il risveglio non è stato certamente dei migliori per la contessa, la quale ha trascorso una notte particolarmente insonne.

La produzione ha esortato la concorrente ad indossare il microfono, ma lei ha avuto una reazione alquanto spropositata. Nel suo sfogo non sono mancate parolacce e “minacce” di abbandonare il programma. Anche per Flavia Vento l’avventura non è cominciata nel migliore dei modi. Vediamo cosa è successo.

Lo sfogo di Patrizia De Blanck contro il GF VIP

Questa mattina i concorrenti della casa più spiata d’Italia si sono svegliati abbastanza presto. In molti non hanno dormito benissimo, vuoi per l’emozione della nuova esperienza, vuoi per il cambiamento di abitudini repentino. Tra di essi c’è Patrizia De Blanck, la quale non ha esitato a sbottare contro il GF VIP. La produzione ha notato che la donna non indossasse il microfono, cosa assolutamente vietata dal regolamento del programma. Quando una voce ha pervaso la casa per esortare Patrizia a rispettare le regole, lei ha sbottato.

La De Blanck, infatti, ha detto che a lei non frega nulla di quello che le dicono dal microfono, in quanto fa ciò che le pare. Inoltre, ha manifestato un certo malessere dovuto alle luci che la produzione è solita lasciare accese anche durante la notte. La protagonista ha detto di non aver dormito per niente bene e se dovesse continuare a permanere quest’atmosfera lascerà la casa. (Continua dopo il video)

Risveglio difficile anche per Flavia Vento

Lo sfogo di Patrizia De Blanck contro il GF VIP è divenuto virale e molti utenti del web hanno commentato l’accaduto esprimendo tutta la loro stima per la concorrente. Come se non bastasse, poi, la donna si è scontrata nuovamente con Zorzi per le dichiarazioni fatte in passato da lui sul suo conto. Alquanto traumatico è stato anche il risveglio di Flavia Vento. La showgirl è scoppiata in lacrime con alcuni concorrenti in quanto sente troppo la mancanza dei suoi cani.

Flavia ha detto di non averli mai lasciati da soli per più di un’ora, pertanto, adesso sta soffrendo moltissimo e sente che loro hanno bisogno di lei. I coinquilini, allora, le hanno chiesto se sua madre potesse occuparsi di loro e lei ha detto che alla donna non frega assolutamente nulla.