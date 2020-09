Mattino Cinque, tutti contro Massimiliano Morra: ‘Pieno di sè, ha recitato un copione’, poi l’aneddoto di Lory Del Santo

L’attore è stato fortemente criticato per il suo comportamento nella prima puntata di Grande Fratello Vip. Ecco tutti i dettagli

Grande Fratello Vip: Massimiliano Morra nel mirino

Massimiliano Morra ha accettato con entusiasmo di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e l’ha fatto solo per un motivo (oltre al compenso): quello di farsi conoscere dal pubblico come persona e non come attore. Tuttavia, il suo ingresso non è stato facile. Alfonso Signorini ha messo nella Casa Massimiliano Morra e la sua ex fidanzata Adua Del Vesco.

I due attori si sono conosciuti sul set, hanno avuto una storia di un anno ma si sono lasciati molto male e non si sono più sentiti. Adua quando ha saputo che c’era anche Massimiliano ha avuto dei dubbi sull’entrare nella Casa. Tuttavia, l’attore ha voluto parlare ad Adua prima di incontrare tutti gli altri.

Ma il confronto non è piaciuto a nessuno. Lui tentava di minimizzare, di parlare di passato e lavoro, mentre lei era evidentemente in difficoltà anche se molto chiara nel mantenere le distanze. Ebbene, questo primo comportamento di Massimiliano Morra non è andato bene al pubblico e anche ai coinquilini che di tutta risposta l’hanno già nominato alla prima sera. Anche a Mattino Cinque gli opinionisti si sono scagliati contro di lui.

Mattino Cinque: tutti contro l’attore

Come di consueto Federica Panicucci ha parlato di Grande Fratello Vip nel corso della puntata di Mattino Cinque. Ebbene, Biagio D’Anelli è stato il primo a scagliarsi contro l’attore con l’appoggio anche degli altri presenti. Secondo lui ha recitato un copione nel suo confronto con Adua perchè altrimenti avrebbe parlato di amore e di sofferenza non del lavoro.

Ad unirsi all’opinione negativa è stato anche Enrico Silvestrin. Quest’ultimo ha trovato l’attore molto pieno di sè, forse il più arrogante del gruppo. Insomma, Massimiliano non ha convinto per niente, ma siamo solamente alla prima puntata.

Nel frattempo Lory Del Santo ha rivelato di conoscerlo e averlo invitato a casa sua più volte. In occasione di una cena si è presentato in cucina dicendo che non mangiava pasta con il sale e che doveva pesare la bresaola. Secondo Lory ha dei comportamenti molto strani e particolari e nella Casa sarà un personaggio molto discusso. Ha poi sorvolato sulla domanda diretta della conduttrice se ci sia stato qualcosa tra di loro. Vedremo se Lory avrà voglia in futuro di svelare ulteriori dettagli.