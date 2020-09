Uomini e Donne piovono segnalazioni: Davide fidanzato, Eleonora aspira solo al trono (FOTO)

Uomini e Donne ha riaperto i battenti e con il programma anche le segnalazioni hanno cominciato a farsi strada sul web. Gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, ad esempio, hanno riportato alcune notizie su diversi partecipanti al talk show.

A finire nel mirino è principalmente Davide Benincasa. Su Instagram, infatti, sono circolate delle foto che lo vedono in compagnia di una ragazza. Tra i due sembra ci sia un inequivocabile relazione. Altra protagonista bersagliata è, invece, Eleonora Varchetta.

Le segnalazioni su Davide di Uomini e Donne

In queste ore stanno circolando molte segnalazioni su alcuni partecipanti di Uomini e Donne. Il primo ad essere preso di mira e Davide, corteggiatore di Jessica e Sophie. Per il momento, il ragazzo non si è ancora dichiarato e sbilanciato più di tanto in studio e il motivo sembrerebbe risiedere nel fatto che il ragazzo sarebbe fidanzato. Sul web, infatti, stanno circolando delle foto e dei video che lo immortalano in compagnia di una ragazza, sempre la stessa.

Proprio per tale ragione, sembra che ci sia poco spazio per l’immaginazione. Il destinatario di queste accuse, però, ha deciso di non menzionare minimamente l’argomento sul web. Per adesso non si sa neppure se lui sia ancora tra i pretendenti, o se abbia già abbandonato la trasmissione. La seconda accusata è, invece Eleonora. Di lei si è parlato un po’ di più nella puntata del 14 settembre in quanto ha fatto un’esterna con Davide. (Continua dopo la foto)

Le critiche su Eleonora

Le cose tra i due, però, non sembrano essere andate molto bene, dato che il tronista ha asserito di aver dato luogo ad un monologo. Il ragazzo ha visto un certo disinteresse nella sua interlocutrice e questo ha spinto la corteggiatrice a voler andare via. Dopo poco tempo, però, la ragazza ha cambiato idea, dando luogo ad un comportamento un po’ ambiguo. Per tale ragione, sul web sono in molti che si stanno scagliando contro la partecipante di Uomini e Donne.

Venza, ad esempio, l’ha presa in giro asserendo che la ragazza si stia montando la testa. Eleonora, infatti, ha registrato delle IG Stories in cui ha salutato le fanpage e crede già di essere diventata popolare. Inoltre, la ragazza ha fatto delle strane allusioni anche alla possibilità di salire sul trono. A chi le ha chiesto di valutare questa possibilità, lei ha lasciato uno spiraglio ed ha chiesto se ci fossero persone disposte a corteggiarla.