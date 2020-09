Daniele Dal Moro: dura confessione sulla fine del suo trono a Uomini e Donne

L’ex gieffino e tronista di Uomini e Donne ha svelato come mai non ha scelto come i suoi colleghi. Le sue parole sono state molto dure

Daniele Dal Moro: dura confessione sulla fine del suo trono

Daniele Dal Moro è diventato popolare dopo aver partecipato al Grande Fratello 16, edizione condotta da Barbara D’Urso. Lì ha iniziato un flirt con Martina Nasoni, la ragazza con il cuore di latta che ha ispirato Irama per la sua canzone. Tra loro c’è stato un rapporto molto conflittuale tanto che alla fine del reality lui ha deciso di allontanarsi.

A reality terminato, però, Daniele e Martina hanno provato a frequentarsi ma la loro storia è stata un’altalena continua. Chi li ha seguiti si ricorderà bene gli scontri sui social, le accuse e gli insulti. Alla fine ognuno ha preso la sua strada, ma si dice che Martina abbia rifiutato il trono di Uomini e Donne perchè ancora innamorata di Daniele. Lui invece ha deciso di accettare la proposta della redazione.

Appena dopo due mesi dall’inizio del suo percorso da tronista il coronavirus ha interrotto bruscamente il programma. Se gli altri tronisti hanno scelto comunque (Sara ha scelto Sonny, Carlo ha scelto Cecilia, Giovanna ha scelto Sammy), Daniele ha preferito rinunciare e non tornare nemmeno per la nuova edizione.

A distanza di qualche mese Daniele ha fatto una confessione molto particolare sulla fine del suo percorso. L’ex gieffino ha precisato di non essere presuntuoso nel dire alcune cose, ma solamente sincero. Ecco qui di seguito che cosa ha detto.

Daniele: ‘Un neurone in 4’

Un utente ha scritto a Daniele, nella modalità delle domande e risposte di Instagram, che nessuna ragazza lo meritava a Uomini e Donne. Lui ha deciso di dire la sua verità e ha spiegato che quando la redazione gli ha permesso di usare di nuovo i social ha letto tutti i messaggi che molte delle sue corteggiatrici gli avevano mandato. Poi ha anche visto dei video con alcune loro dichiarazioni.

Daniele ha poi fatto un commento molto duro che sicuramente innescherà molte critiche. Ha scritto: “Tiro le somme, risultato: un neurone in 4“. Quindi, da questa considerazione, ha deciso di non scegliere nessuno per non farsi la storiella finta per “raccimolare due follower spazzatura”. Inoltre, la sponsorizzazione di prodotti la lascia ad altri. Che cosa ne pensate di queste dure dichiarazioni?