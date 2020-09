Ilary Blasi spiazza Francesco Totti: “Lo sai che in questa casa c’è una donna incinta?” (FOTO)

Da quanto Francesco Totti ha smesso di giocare e Ilary Blasi si è allontanata dal mondo dei riflettori, la coppia è molto più attiva sui social. Numerosi sono i video che la showgirl pubblica sul suo account Instagram, che riguardano la vita di famiglia.

Proprio ieri, però, la donna ha pubblicato dei contenuti molto interessanti che hanno fatto sorridere i fan. Nel dettaglio, la protagonista ha inquadrato suo marito e lo ha informato circa il fatto che in casa di fosse una donna incinta. Totti è rimasto sbalordito, ma vediamo di chi si tratta.

Lo scherzo di Ilary Blasi a Francesco Totti

Ilary Blasi ha voluto fare uno scherzo a Francesco Totti, il quale ha lasciato il bomber senza parole. La donna lo ha inquadrato durante una normale cena in famiglia e poi gli ha detto che in casa ci fosse una donna incinta. A quel punto, il calciatore ha assunto un’espressione perplessa e poi si è voltato dall’altra parte. Ilary lo ha redarguito dicendogli di smetterla di fare il vago e di svelare se ha dei sospetti su chi possa essere la donna in questione. Dopo poco tempo, poi, la showgirl ha mostrato un’ecografia da cui si è evinta una gravidanza.

Solo dopo questi contenuti è emersa la verità. Ad essere in dolce attesa è la loro cagnolina. Questo sembra aver fatto tirare un sospiro di sollievo al calciatore, che non sembrava aver preso troppo bene la notizia. I fan, intanto, si sono molto divertiti ad assistere a questa simpatica scenetta. Altro momento esilarante, che ha fatto il giro del web in questi giorni, vede ancora una volta la cagnolina come protagonista.

L’esilarante caccia al topo

Nel dettaglio, si tratta di alcuni video girati da Ilary Blasi in cui si vede Francesco Totti inseguire un topo, portato in casa dal cane. Un ratto, infatti, pare si sia introdotto all’interno della villa dei due vip e sia stato subito intercettato dal cane. Quest’ultimo si è divertito a giocarci, al punto da portarlo addirittura in casa.

Tale avvenimento ha destabilizzato la famiglia, che si è messa subito alla ricerca dell’animaletto. Francesco ha cominciato a girare per casa furtivo allo scopo di accalappiare il topolino. Con tali video, intanto, i fan hanno anche avuto la possibilità di sbirciare un po’ in casa dei coniugi. Una villa finemente ristrutturata e dotata di tutti i confort.