Grande Fratello Vip: parte male la nuova edizione, ecco gli ascolti di lunedì 14 settembre

Delusione per il reality. La prima puntata è stata la meno vista in assoluto, ecco tutti i dati d’ascolto

Grande Fratello Vip: parte male la nuova edizione

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini, confermato alla guida del reality per la seconda volta, aveva accanto a sè in studio Antonella Elia e Pupo, pungenti e attenti ai nuovi concorrenti. Non sono mancati momenti di commozione per il conduttore, ma anche momenti di forte ilarità.

Tuttavia, nonostante l’attesa, il duro lavoro della produzione, del cast e le aspettative e le premesse, la prima puntata non ha raggiunto il risultato sperato. Infatti, è stata la prima puntata meno vista da quando c’è il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi non scendeva mai sotto i 3 milioni di telespettatori con le sue prime puntate, mentre ieri sera Alfonso Signorini è riuscito a convincere 2.833.000 di telespettatori con uno share del 18,99%.

Il confronto con le altre edizioni

Se Ilary Blasi ha sempre ottenuto maggiore successo nelle puntate di debutto, anche Alfonso Signorini stesso nella quarta edizione aveva ottenuto un risultato maggiore. Pensate che all’inizio del mese di gennaio, nella prima puntata della quarta edizione di GF Vip, c’erano incollati alla tv ben 3.404.000 telespettatori con uno share che superava il 20%.

Ma non solo, c’è da segnalare che anche le edizioni condotte da Barbara D’urso non hanno registrato ascolti così bassi. Da ricordare, ovviamente, la controparte. Infatti, su Rai 1 c’era il Commissario Montalbano (anche se in replica) che ha registrato 3.700.000 telespettatori con il 19,06% di share. Insomma, questa volta c’è qualcosa che non va. Il pubblico è forse stanco del format? Non approva il cast? Voi che cosa ne pensate?

Il cast

Nella prima puntata di lunedì 14 settembre hanno fatto il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia Matilde Brandi, Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Dayane Mello, Adua Del Vesco. Poi ancora Fausto Leali, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Massimiliano Morra e Enock Barwuah.

Venerdì 18, invece, per il secondo appuntamento settimanale del reality, entrerà il secondo gruppo. Questo è formato da Elisabetta Gregoraci, Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria, Stefania Orlando, Francesca Pepe e Myriam Catania per le donne. Gli uomini sono: Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Denis Dosio e Francesco Oppini.