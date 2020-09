Oroscopo 16 settembre 2020: Cancro limitate le spese, grande rinascita per Bilancia

L’Oroscopo del 16 settembre annuncia ai Bilancia di prepararsi, in quanto è in arrivo un momento di grande rinascita. Toro e Cancro, invece, dovranno avere pazienza sul lavoro e limitare le spese

Previsioni del 16 settembre fino a Vergine

Ariete. Siete pieni di idee, ma avete troppa paura di sbagliare e rischiare di fare una figuraccia. Cercate di essere un po’ più spigliati, specie nel lavoro. Oggi potreste sentirvi poco a vostro agio, pertanto, circondatevi solo delle persone a cui volete davvero bene. Non lasciatevi scoraggiare dagli altri.

Toro. L’Oroscopo del 16 settembre evidenzia una certa tendenza a preferire i flirt fugaci e passionali alle relazioni stabili. Questo potrebbe essere un momento puramente transitorio, quanto più duraturo, dipenderà solo da voi. Nel lavoro ci saranno delle preoccupazioni che riguarderanno la sfera economica.

Gemelli. Se avete appena cominciato un nuovo lavoro o un nuovo progetto potreste sentirvi già parecchio stanchi. Il cambio di abitudini potrebbe rendervi particolarmente stressati e c’è il rischio di riversare la tensione sul partner. Evitate di compromettere la sfera sentimentale, che non è mai stata più rosea di adesso.

Cancro. Coloro i quali hanno attraversato dei problemi di coppia potrebbero risolverli, naturalmente dipenderà da voi. In campo lavorativo si stanno smuovendo delle situazioni, ma dovete essere pazienti ancora per un po’. Non fate scelte azzardate e limitate le spese in questo periodo.

Leone. I Leone stanno attraversando un periodo molto intenso per quanto riguarda i sentimenti. Tuttavia, potreste correre il rischio di non viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda del partner. Cercate di non essere troppo esigenti, né con gli altri né con voi stessi, altrimenti potreste favorire lo stress.

Vergine. I nati sotto questo segno sono pronti a cimentarsi in nuovi e importanti progetti per quanto riguarda l’amore. Siete pronti per compiere un passo importante, dato che vi sentite abbastanza maturi e responsabili. Anche nel lavoro acquisirete una certa fiducia in voi stessi.

Oroscopo fino a Pesci

Bilancia. Oggi comincerà un periodo di grande rinascita per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 16 settembre vi anticipa che siete pronti a fare grandi passi, specie in campo professionale. L’unico problema di questo transito è il fatto che avete una certa tendenza a trascurare le piccole cose, che invece meriterebbero importanza.

Scorpione. La giornata si prospetta migliore rispetto alle precedenti. Sia in amore sia nel lavoro vi sentite appagati e siete tranquilli. Cercate, però, di non abbassare mai la guardia. La sfera economica è quella che vi sta dando un po’ di tormento, ma a partire da oggi potrete tirare un sospiro di sollievo.

Sagittario. Siete pieni di energia nel lavoro, e questo è sicuramente un bene. Ad ogni modo, cercate di non affaticarvi troppo e di non prendere decisioni affrettate dettate solo dall’entusiasmo. In amore non c’è nulla che turba le relazioni stabili, quelle in bilico, invece, cominceranno a diventare pesanti.

Capricorno. Nella giornata odierna vi sentirete particolarmente sicuri di voi e intraprendenti. Questo vi conferirà un certo carisma in campo lavorativo. D’altro canto, però, potrebbe spingervi ad essere un po’ troppo arroganti. Pensate in grande, ma non lasciatevi scappare i piccoli dettagli.

Acquario. Ripresa in campo sentimentale anche per i nati sotto il segno dell’Acquario. L’Oroscopo del 16 settembre vi annuncia che la giornata sarà parecchio positiva per quanto riguarda l’amore. Nel lavoro ci sono delle cose da rivedere, ma nulla di così rilevante da turbare il vostro equilibrio.

Pesci. La chiave del successo in questo periodo è la calma. Ricordate che ci sono persone che non aspettano altro che un vostro passo falso, non dategliene modo. Cercate di essere prudenti nel lavoro, mentre in amore non vi aprite troppo con una persona appena conosciuta.