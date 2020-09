Paura per Rudy Zerbi, incontro ravvicinato con un cinghiale a Roma: “Me la sono vista brutta” (FOTO)

Rudy Zerbi a tu per tu con un cinghiale

Brutta disavventura quella che Rudy Zerbi ha vissuto di recente. Infatti, il giudice di Tu sì que vales mentre stava tornando nella propria abitazione ha fatto un incontro inaspettato. In poche parole il professore di canto di Amici si è trovato a tu per tu con un cinghiale.

Ovviamente non si trovava in un bosco o in aperta campagna, bensì nella zona nord della Capitale. L’animale camminava tranquillamente in strada e poi si è avvinato ad alcune automobili. (Continua dopo la foto)

Un problema già noto nella Capitale

Spaventato e meravigliato per quello che stava accadendo in una zona residenziale di Roma, Rudy Zerbi ha preso il suo cellulare per scattare delle foto e poi condividerle sul suo account Instagram. Tutti i romani e non solo sanno perfettamente che da qualche anno i cittadini convivono con la presenza dei cinghiali, ma fino ad oggi il giudice di Tu sì que vales non aveva mai avuto un incontro ravvicinato.

Ad esempio, un paio di settimane fa un automobilista è stato costretto a rallentare e fermarsi perché un branco composto da una decina di cinghiali stava attraversando la strada. Questi tipi di animali sono alla ricerca di cibo e la città essendo sommersa dall’immondizia hanno trovato il loro habitat ideale. “Come ho passato la notte dopo l’incontro col cinghiale”, questa è la didascalia del primo scatto condiviso dal prof di Amici. (Continua dopo il post)

Lo sfogo di Rudy Zeri su Instagram

Rudy Zerbi ha filmato il cinghiale che si trovava proprio sotto la sua casa, avvistato mentre il professore di Amici era intento a trovare un parcheggio. L’animale, abbastanza possente, ha lasciato di sasso il professionista che non si aspettava minimamente di trovarselo davanti.

Infatti, dopo aver raccolto del materiale, il giudice di Tu sì que vales ha voluto condividere, anche con un atteggiamento scherzoso, quello che gli era accaduto con tutti i suoi follower di Instagram. “Allucinante! Sotto casa mia in un quartiere residenziale ( non campagna o parco ) di Roma nord ho fatto questo incontro, tra semafori e auto. Se volete vedere cosa è successo e come è andata a finire guardate le mie storie prima che scompaiano!”, ha scritto Zerbi sul social network a corredo della foto che mostra l’esemplare.