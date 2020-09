Romina Power ha un fidanzato dopo l’addio ad Al Bano? La confessione della cantante: “Non ho tempo né pazienza”

Romina Power ospite a Domenica In di Mara Venier

La tradizione si è ripetuta, la passata stagione televisiva Romina Power ha accettato l’invito di Mara Venier per presenziare alla prima ed ultima puntata di Domenica In. Nell’appuntamento andato in onda il 13 settembre 2020, la cantante statunitense insieme a Loretta Goggi si sono sedute di fronte alla professionista veneta per fare quattro chiacchiere come si fa tra amiche al bar o in casa.

Le tre donne hanno affrontato diversi argomenti, ricordando anche quello che è accaduto lo scorso giugno quando in barba alle regole anti-contagio si abbracciarono e baciarono davanti alle telecamere. Inoltre la Power ha menzionato la sorella Taryn e ha parlato anche della sua situazione sentimentale.

La cantante statunitense single per scelta

Dopo aver messo in scena dei simpatici siparietti, la padrona di casa di Domenica In ha chiesto a Romina Power se è ancora single o se c’è una persona al suo fianco. A quel punto la cantante statunitense, senza giri di parole ha risposto in questo modo: “Un altro compagno di vita? Non ho il tempo e la pazienza da dedicargli”.

Difficilmente la professionista statunitense parla della sua vita sentimentale dopo la fine del matrimonio con Al Bano, ma essendo ospite di una sua cara amica, stavolta ha fatto un’eccezione alla regola. Quindi, a differenza del Maestro Carrisi che con Loredana Lecciso si è formato una nuova famiglia, l’ex moglie è rimasta single per scelta.

Romina Power ricorda la sorella Taryn che avrebbe compiuto 67 anni

Nella stessa giornata Romina Power ha voluto ricordare con un post sul suo account Instagram la sorella Taryn, venuta a mancare lo scorso 27 giugno a causa di una tremenda forma di leucemia. Domenica 13 settembre 2020 la congiunta avrebbe compiuto 67 anni.

“Taryn, oggi sarebbe stato il tuo compleanno. Questo giorno sarà sempre speciale per me”, si legge nel messaggio commosso scritto a corredo di uno scatto che ritrae le due sorelle quando erano solo delle bambine. Anche a Domenica In ne ha voluto parlare con Mara Venier e Loretta Goggi e ovviamente non sono mancati i momenti di commozione. Il contenuto postato sul social in pochissimo tempo ha ottenuto migliaia di cuoricini rossi e commenti da parte dei follower. Ecco il post in questione: