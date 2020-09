Il Paradiso delle signore anticipazioni 17 settembre: Angela incontra gli Aliprandi grazie a Riccardo

La puntata di giovedì 17 settembre del Paradiso delle signore comincerà con Angela, la quale si troverà a casa di Marta e Vittorio. La fanciulla non riuscirà a lasciare la donna sola dopo il malore della piccola Anna.

Federico, invece, organizzerà una sorpresa per Roberta, ma la venere sarà impegnata con Marcello. Angela riuscirà ad incontrare ancora i genitori adottivi di suo figlio grazie alla complicità di Riccardo.

Roberta dà buca a Federico al Paradiso delle signore

Le trame del Paradiso delle signore si infittiscono sempre di più, pertanto, vediamo cosa andrà in onda il 17 settembre. In tale episodio vedremo che Angela si sveglierà a casa di Marta. Le due protagoniste hanno trascorso la notte insieme per poter assistere la piccola Anna. Le sue condizioni andranno migliorando e anche Vittorio tornerà da Torino dopo aver partecipato all’Expo.

In tale occasione, Umberto ha fatto davvero un figurone con il suo discorso e questo gli farà recuperare tanta stima. Molte vicende amorose continueranno a rimanere in sospeso. Tra queste, al centro di una tempesta si trovano Federico e Roberta. Il giovane è pronto a riconquistarla, ma la fanciulla sarà sempre più vicina a Marcello. In tale puntata, infatti, vedremo che la ragazza supporterà il Barbieri, il quale sarà molto in pensiero per sua sorella Angela.

Anticipazioni 17 settembre: Marcello preoccupato per Angela

Il motivo di tanto sgomento sta nel fatto che la ragazza sta vivendo un momento molto turbolento con i genitori adottivi di suo figlio. Nell’episodio del 17 settembre del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che la Barbieri riuscirà ad incontrare gli Aliprandi. Tutto questo sarà possibile solo grazie al piano ideato da Riccardo, pertanto, Angela non potrà che essergliene sempre molto grata. In questo modo, la ragazza potrà conoscere meglio la famiglia che si sta prendendo cura del suo bambino.

Su di un’altro versante, invece, vedremo che forse un amore sta per sbocciare. Rocco, infatti, rimarrà piacevolmente colpito dopo la cena trascorsa in compagnia di Maria Puglisi. Il giovane Amato, infatti, all’indomani si confiderà con Armando e gli manifesterà tutte le sue sensazioni positive provate durante la serata. Federico, invece, continua ad essere respinto da Roberta e questo non gli farà certamente piacere. Umberto, invece, nonostante il grande successo all’Expo, continuerà ad avere altri pensieri per la testa, i quali vanno tutti verso la contessa Adelaide.