Scandalo a DayDreamer – Le Ali del Sogno: Can e Sanem finiscono sui giornali turchi

Il perfido piano di Aylin

Continuano gli spoiler su DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera con Can Yaman e Demet Ozdemir. Le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia ci rivelano che Can e Sanem, dopo essersi fidanzati, finiranno ancora una volta nei guai.

In questo caso i due innamorati finiranno al centro dell’attenzione mediatica a causa della loro storia, tenuta segreta, e dovranno affrontare la rabbia non solo dei colleghi della Fikri Harika, ma soprattutto della famiglia Aydin. Infatti i genitori Mevkibe e Nihat verranno a conoscenza dai giornali che la loro secondogenita è la fidanzata dell’affascinante fotografo. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà prossimamente.

Aylin fotografa Can e Sanem in atteggiamenti intimi

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano che Can e Sanem proveranno in tutti i modi di non farsi scoprire. Purtroppo Aylin sarà più astuta riuscendo a beccarli in atteggiamenti intimi. Munita di cellulare riuscirà a fotografarli. Successivamente la dark lady invierà le foto in questione a una testata giornalistica. Quest’ultima ritrovandosi uno scoop clamoroso tra le mani deciderà di pubblicare un articolo sul fotografo e la giovane aspirante scrittrice.

A quel punto Mevkibe verrà a conoscenza, proprio sulle pagine della settimanale, che la sua secondogenita Sanem le ha da sempre mentito. La Aydin, temendo di aver deluso la madre, si metterà d’accordo il Divit per dire ancora una bugia al genitore. Ovviamente il tutto a fin di bene. Gli scatti non corrispondono al vero e loro sono solamente degli ottimi amici.

Mevkibe mette sull’attenti Can e Sanem

Gli spoiler su DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Mevkibe si arrabbierà moltissimo, quindi deciderà di affrontare Can e Sanem infatti si recherà alla Fikri Harika. I due innamorati organizzeranno un piano per convincere la donna che il gossip su di loro in realtà è una fake news, quindi sono solo degli ottimi amici.

Il fotografo è la giovane aspirante scrittrice diranno alla Aydin di essere stati paparazzati mentre il Divit aiutava Sanem la dipendente a rialzarsi. La madre crederà alle parole del primogenito di Aziz ma lo metterà in guardia. Mevkibe tiene molto alla reputazione della sua famiglia ed esige che una cosa del genere non accada mai più.