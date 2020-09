Uomini e Donne anticipazioni oggi: nuovo spasimante per Valentina e corteggiatrici contese

Da quanto Uomini e Donne ha cambiato format, non c’è più distinzione tra trono classico e over, pertanto, dopo aver parlato a lungo di Gemma, le anticipazioni di oggi ci svelano che si parlerà anche un po’ dei più giovani. Troniste e tronisti hanno fatto delle esterne, alcune andate bene, altre un po’ meno.

Tra i membri del trono over, invece, ci saranno delle nuove polemiche su Armando e sul fatto che pare abbia deciso di interrompere la conoscenza di una delle corteggiatrici. Gemma, invece, continuerà a mantenere un atteggiamento molto ostile con Nicola.

Dove eravamo rimasti a Uomini e Donne

Nell’ultima messa in onda del talk show di Maria De Filippi abbiamo assistito all’esterna tra Gemma e Paolo, il suo nuovo spasimante. La donna le ha fatto anche una splendida sorpresa in occasione del suo compleanno. Nel dettaglio, gli ha portato una piccola torta e poi hanno ballato insieme. Successivamente, si è passati a Nicola, il quale ha ricevuto delle nuove corteggiatrici. Le donne in questione, però, non sono state tenute dal protagonista, in quanto ancora interessato ad approfondire la conoscenza di Gemma.

Colpo di scena, però, il ventiseienne ha cominciato a sentirsi anche con Veronica, la quale è rimasta piacevolmente colpita dal suo modo di fare. Le anticipazioni di oggi, mercoledì 16 settembre, di Uomini e Donne rivelano che verrà dato spazio anche ai giovani. Prima, però, Armando verrà messo nuovamente alla gogna e Valentina pare conoscerà un cavaliere nuovo.

Anticipazioni oggi 16 settembre

La puntata di oggi di Uomini e Donne sarà molto difficile per Armando, il quale verrà bersagliato da Tina per aver interrotto la conoscenza con una corteggiatrice del trono classico. Valentina, invece, dopo il qui pro quo con Nicola avuto nella puntata di ieri, conoscerà un nuovo corteggiatore. L’uomo in questione ha 26 anni e la romana deciderà di tenerlo nonostante la sua giovane età.

In merito al trono classico, invece, i due tronisti sono usciti con la stessa ragazza. Sulle donne, invece, vedremo che Sophie uscirà con Facundo, un ragazzo argentino, che nelle precedenti puntate ha avuto un bello screzio con Jessica. In tale occasione, il ragazzo l’ha addirittura definita “un uomo”. Ad ogni modo, l’esterna sembrerà essere andata abbastanza bene. Jessica, invece, uscirà con Davide e Simone e anche nel suo caso tutto sembra sia andato per il verso giusto. Davide e Gianluca, invece, si contenderanno la stessa fanciulla.