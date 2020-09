“Era ossessionata da…” Bomba sull’addio tra la Canalis e Clooney: spunta la verità

La loro storia d’amore ha fatto sognare schiere di romantici fan. Correva l’anno 2011 e la reginetta Elisabetta Canalis, da tutti considerata la più bella velina che abbia mai calcato lo storico bancone di Striscia La Notizia, riuscì in un’impresa in cui mai nessuna era riuscita: far capitolare ai suoi piedi lo scapolo d’oro per eccellenza: il divo hollywoodiano George Clooney.

I due, che si sono conosciuti grazie ad amici in comune, si sono perdutamente innamorati a prima vista: un colpo di fulmine in piena regola che non ha lasciato nessuno scampo al belloccio americano tanto conteso. Belli, giovani ed innamorati, la loro relazione ha rappresentato una favola in piena regola, purtroppo, però non c’è stato il lieto fine tanto atteso. ma perchè?

L’addio tra Elisabetta Canalis e George Clooney

L’ufficializzazione dell’addio, avvenuta quasi due anni dopo l’inizio del legame è stata come un fulmine a ciel sereno. I protagonisti non hanno mai fornito dettagli e motivazioni specifiche sulla decisione di porre fine al loro amore. A farlo, però, sono state tempo fa fonti vicine alla star hollywoodiana. In particolare si è parlato di una incompatibilità di fondo della coppia che li avrebbe portati ad allontanarsi sempre più facendo nascere una crepa insanabile.

“Durante le vacanze, lei trascorreva tutto il tempo nella sua camera, pavoneggiandosi nel suo bikini e andando in spiaggia a passeggiare per essere ripresa dai fotografi. Era ossessionata dall’attenzione che riceveva, George ha perso interesse quando lei gli ha mostrato come era veramente” ha dichiarato una fonte. Ovviamente, nulla di tutto questo è mai stato confermato dal divo e le dichiarazioni sono rimaste semplici gossip. (Continua dopo la foto)

La nuova vita lontana dai gossip del passato

Oggi per fortuna il peggio sembra essere passato: Elisabetta, che si dice abbia molto sofferto per la fine del suo amore con George Clooney, è felicemente sposata con un chirurgo di fama mondiale, dal quale ha avuto anche una splendida bimba.

Anche Clooney ha messo la testa a posto, ed è accanto alla sua nuova famiglia. L’avvocatessa gli ha letteralmente rapito il cuore e questa volta è quella giusta.