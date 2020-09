Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 16 settembre 2020: lite in studio tra Tina e Armando

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua ad andare in onda Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi giunto alla 25esima stagione. I numerosi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset oggi pomeriggio avranno modo di vedere il terzo appuntamento settimanale che sarà composto per l’ennesima volta dal Trono classico e parterre senior assieme.

Dopo che Nicola Vivarelli si è scagliato duramente contro la sua ex Gemma Galgani, il pubblico più tardi vedrà altri protagonisti del Trono over. Tra questi anche l’imprenditore napoletano Armando Incarnato. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà oggi in puntata.

Armando Incarnato chiude con una dama, Tina Cipollari lo massacra

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, mercoledì 15 settembre 2020 ottenute grazie a Il Vicolo delle News, svelano che il cavaliere partenopeo sarà preso di mira dalla vamp frusinate. In poche parole Armando Incarnato anche stavolta deciderà di troncare la frequentazione con la dama con cui si stava vedendo da qualche giorno.

Di conseguenza la storica opinionista del programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari perderà le staffe con di lui, ricordandogli che tutte le sue conoscenze hanno sempre lo stesso finale. Per l’ex moglie di Kikò Nalli l’imprenditore campano non è interessato a trovare il vero amore ma solo per aumentare la sua visibilità.

Trono classico: Sophie esce con Facundo

Le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News sulla nuova puntata di Uomini e Donne, in onda quest’oggi alle 14:45 su Canale 5, rivelano anche che la gente presente nello studio del dating show di Maria De si schiererà dalla parte dell’opinionista Tina Cipollari e contro il l’imprenditore partenopeo Armando Incarnato. Quello odierno sarà un appuntamento molto difficile per il cavaliere. Per quanto riguarda il Trono classico, la 18enne Sophie è uscita in settimana con Facundo, un giovane originario dall’Argentina.

Tra loro è andata abbastanza bene nonostante il corteggiatore in un primo momento fosse più interessato a Jessica. Ma dopo aver fatto l’esterna dirà di essere rimasto incuriosito da Sophie. Jessica invece ha realizzato un’esterna con Davide e Simone e anche lei si è trovata molto bene con tutti e due. Nel frattempo continuano gli ascolti al top per il programma di Canale 5 battendo nettamente la concorrenza formata da Serena Bortone.