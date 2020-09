Uomini e Donne, Giorgio Manetti sbotta contro Gemma Galgani e il suo lifting: “Fa la diva”

Giorgio Manetti torna a tuonare contro Gemma Galgani

Nell’ultimo numero del magazine Nuovo Tv al momento in edicola è contenuta una lunga intervista a Giorgio Manetti. L’ex cavaliere del parterre senior di Uomini e Donne ha parlato molto d sé stesso e dei suoi progetti futuri. Ma non è finita qui, infatti il giornalista del periodico ha chiesto al gabbiano fiorentino un parere sulla sua ex fiamma Gemma Galgani.

Ricordiamo che quest’ultima ha luglio ha deciso di ricorrere alla chirurgia plastica facendosi fare un lifting al viso. A tal proposito l’uomo ha detto: “Vuole appassionare le massaie, però fa la diva…In questo modo che messaggio dà? Continua a cercare l’amore a 70 anni e poi…’Avanti il prossimo!’…”. Poi il Manetti ha rincarato la dose dicendo che Gemma a quella età dovrebbe essere alla ricerca di un sentimento profondo e non di un amore da 15enni. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato l’ormai attore.

Il gabbiano al vetriolo contro la sua ex fiamma Gems

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, il giornalista ha domandato a Giorgio Manetti per quale ragione tante donne si vedono come Gemma Galgani. La risposta dell’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne non è tardata ad arrivare: “Lei è una domatrice: maschi o femmine, lei non fa prigionieri…Ma sta sfruttando troppo questa cosa…”.

Il gabbiano fiorentino ha approfittato dell’intervista alla rivista diretta da Riccardo Signoretti per chiedere pubblicamente qualcosa alla sua ex: “Dopo 11 anni che cosa ti aggiunge restare su quella sedia?”. Un quesito che gran parte del pubblico del dating show Mediaset si è posto in questo arco di tempo.

La nuova vita di Giorgio Manetti

Nel corso della lunga intervista per Nuovo Tv, Giorgio Manetti ha detto che tornerebbe volentieri sul piccolo schermo ma solo se recita in delle fiction o una trasmissione di genere diverso da U&D. “Il sipario è chiuso…Se dovessi tornare in Tv lo farei solo per una fiction o per un programma impegnato…”, ha asserito il gabbiano toscano che è felicemente fidanzato con Caterina.

In una recente chiacchierata col giornalista del magazine Mio, l’ex cavaliere del Trono over ha confessato che molto presto nei cinema uscirà il suo film che si intotola ‘A killer for a frined’. Avrà successo?