Flavia Vento ha abbandonato il Grande Fratello Vip 5 a causa dei suoi cani

Flavia Vento lascia il Grande Fratello Vip 5

Dopo sole 24 ore dall’avvio della quinta stagione, una concorrente a deciso di lasciare il Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Flavia Vento che per tutta la giornata di martedì ha sentito la mancanza dei suoi cani.

Inoltre la soubrette ha avuto degli sbalzi d’umore e e sfuriate per l’intero giorno. Durante la cena ha avuto un leggero malessere facendo preoccupare tutti gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia.

Dopo la mezzanotte la donna ha deciso di abbandonare l’avventura non prima di aver ricevuto un rimprovero da parte di Patrizia De Blanck. “Ma che ca**o sei venuta a fare qua dentro? No, mi incazzo. Che ca**o te ne vai all’una de notte, stai a dà fastidio al Grande Fratello. Tanto è notte, mica te li fanno vedere sti cani. Aspetta domani”, ha asserito la contessa.

Le ragioni del suo ritiro e la sfuriata della De Blanck

L’avventura al Grande Fratello Vip non è iniziata per niente bene per Flavia Vento. Per tale ragione,dopo solo un giorno all’interno della casa di Cinecittà ha deciso di abbandonarla. Ovviamente gli altri concorrenti del reality show sono rimasti senza parole ala decisione della soubrette. Prima di uscire, la ragazza ha avuto un confronto con la contessa Patrizia De Blanck la quale le ha detto che stava facendo una cosa senza senso solo per vedere i suoi cani.

Tuttavia la diretta interessata, anche se un po’ titubante, ha asserito: “Ci sto male che ci devo fare, non riesco a stare qua dentro così”. Ma la replica della più anziana del pubblico non è tardata ad arrivare: “La tua è una fissa, io non posso vedere una ragazza che sta così, stanno bene i tuoi cani. Sei tu che stai male ma non c’è motivo”.

Per i gieffini Flavi Vento ha dei problemi e bisogna aiutarla

Dopo la comunicazione da parte di Flavia Vento di lasciare il Grande Fratello Vip 5, la contessa Patrizia De Blanck ha sbottato dicendo che è pazza. Anche gli altri inquilini del reality show Mediaset hanno detto che la soubrette non sta bene e ha bisogno di farsi aiutare. La modella brasiliana Dayane Mello, ex di Stefano Sala, molto dispiaciuta, ha commentato il ritiro sostenendo: “Non sta bene e vedere una persona che non sta bene è brutto”.