Gemma Galgani è rimasta senza lavoro a causa del Covid-19: “Non ricevo la cassa integrazione”

Gemma Galgani senza lavoro a causa del Coronavirus

Da quando il Covid-19 si è diffuso a macchia d’olio nel nostro Paese la vita di molti italiani è stata completamente stravolta. Tra questi anche Gemma Galgani, storica dama del Trono over di Uomini e Donne. A causa del Coronavirus, l’acerrima nemica di Tina Cipollari ha perso il lavoro. Ricordiamo che da anni era la direttrice di sala del Teatro Colosseo della su città, ovvero Torino. In una recentissima intervista al magazine Nuovo, la 70enne parlando dell’argomento ha confessato che ad oggi non sa nulla sulla ripresa della sua mansione.

Inoltre, l’ex di Nicola Vivarelli non percepisce nemmeno la cassa integrazione da parte dello Stato. Una situazione abbastanza complicata per la donna che si è vista costretta lasciare il capoluogo piemontese e trasferirsi nella Capitale. In quest’ultima ha pi modi per spostarsi e recarsi negli studi Elios per le registrazioni del dating show di Maria De Filippi.

La dama del Trono over non percepisce nemmeno la cassa integrazione

Intervistata dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Gemma Galgani ha dichiarato che per il momento la programmazione del Teatro Colosseo di Torino, dove lavora da anni, è stata rinviata di mesi per via della pandemia. Al momento lei e i suoi colleghi di lavoro non sanno quali saranno le normative per la ripresa.

“Io ho terminato di lavorare a marzo e sono a casa, senza neppure la cassa integrazione. Ma, al di là di questo, la cosa che più mi fa soffrire è lo stop forzato del teatro: è brutto vedere fermo un mondo cui ho dedicato tutta la mia vita”, ha fatto sapere la dama del parterre senior di Uomini e Donne. Quest’ultima ha iniziato a lavorare all’interno del Teatro Colosseo negli Anno Ottanta e precedentemente al Teatro Alfieri, sempre di Torino. La donna si occupa che all’interno dello stabile funzioni tutto alla perfezione.

Scontro tra Nicola e Gemma a Uomini e Donne

Nella giornata di martedì 15 settembre 2020 Gemma Galgani ha avuto un duro scontro con Nicola Vivarelli. Dopo la fine della loro frequentazione il giovane cavaliere ha deciso di conoscere altre dame del parterre senior. Decisione che non è andata giù alla 70enne mostrandosi gelosa.

A quel punto Sirius ha sbottato dicendo alla sua ex che è a Uomini e Donne solo per le telecamere e che a lei non interessa minimamente trovare l’amore visto che è seduta su quella sedia da circa undici anni.