Tommaso Zorzi esce dalla casa del GF VIP, il comunicato ufficiale: “Deve fare controlli” (FOTO)

La produzione del GF VIP ha provveduto a divulgare una notizia molto importante che riguarda Tommaso Zorzi. Il concorrente, dopo aver accusato febbre alta, è stato costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia.

La sua uscita pare sia momentanea, dato che il ragazzo deve sottoporsi a tutti i controlli necessari per scongiurare ogni pericolo. I telespettatori, però, hanno sollevato una polemica in merito alla questione e al modo in cui la produzione ha gestito questa situazione.

L’uscita di Tommaso Zordi dal GF VIP

Al tempo del Covid avere la febbre incute un certo timore e genera preoccupazione. Tommaso Zorzi, ad esempio, dopo la messa in onda della prima puntata del GF VIP, ha confessato ai suoi coinquilini di non sentirsi molto bene e di avere i sintomi della febbre. Nel giro di poco tempo ha richiesto un termometro e anche l’intervento di un medico. Il dottore in questione gli ha prescritto tachipirina e antibiotico e pare gli abbia diagnosticato una sinusite, problema di cui il giovane soffriva da prima di entrare in casa.

Stando a quanto emerso, sembra che il concorrente avesse la febbre già prima di mettere piede in casa. Gli autori, però, gli hanno permesso di entrare lo stesso in casa in quanto tutti avessero fatto tamponi e fossero risultati negativi. Nonostante questo, è sembrato necessario far uscire il ragazzo dalla casa per potersi sottoporre a tutte le cure e gli accertamenti del caso. (Continua dopo il post)

La polemica dei telespettatori

Il GF VIP, infatti, ha fatto sapere attraverso un comunicato che Tommaso Zorzi ha abbandonato momentaneamente la casa. In tale periodo di tempo, il protagonista effettuerà degli esami e tutta la procedura per poter essere eventualmente riammesso in casa. Il popolo del web, però, non ha molto apprezzato il comportamento della produzione. Per molti, Tommaso non sarebbe mai dovuto entrare in casa con la febbre.

Altri, invece, hanno addirittura alluso al fatto che si stia cercando di nascondere che Zorzi abbia il Covid e non la sinusite. A tal proposito, è stato fatto un riferimento a Briatore, che prima di ufficializzare la sua positività al Coronavirus aveva detto di avere una prostatite. Ad ogni modo, pochissimi minuti fa, sulla pagina Facebook del reality show è stato annunciato che il concorrente è già rientrato in casa dopo i controlli del caso.