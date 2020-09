Uomini e Donne, Ida Platano una furia contro Nicola Vivarelli: “Vergognati tu…”

Ida Platano tuona contro Nicola Vivarelli: “Vergognati tu!”

Nel secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, Nicola Vivarelli ha perso e staffe nei confronto della sua ex Gemma Galgani. Il 26enne Sirius ha detto alla 70enne torinese quello che pensa veramente di lei dicendole che è in trasmissione solo per visibilità. Il ragazzo ha utilizzato dei termini abbastanza forti, come ad esempio: “Ti devi vergognare”.

Parole che sono piaciute moltissime alla storica opinionista Tina Cipollari. Di parere differente è un’ex dama del parterre senior che si è scagliata contro il cavaliere. Stiamo parlando di Ida Platano che dal suo account Instagram ha preso le difese della sua cara amica puntando il dito contro l’ex di quest’ultima.

L’ex dama del Trono over punta il dito contro il 26enne Sirius

Da un paio di settimane il pubblico di Uomini e Donne aspetta con impazienza il ritorno di Ida Platano nello studio 6 dell’Elios in Roma per svelare le ragioni dell’ennesima rottura con Riccardo Guarnieri. Al momento nessuno dei due si è presentato al dating show di Maria De Filippi ma nelle ultime ore la parrucchiera bresciana ha tuonato contro un cavaliere del Trono over.

La donna continua a seguire le storie dei protagonisti di U&D, in particolare quelle della sua cara amica Gemma Galgani. Nella puntata di martedì 15 settembre 2020 ci sono stati dei momenti di forte tensione tra quest’ultima e Nicola Vivarelli. La piemontese si è mostrata particolarmente gelosa soprattutto quando il 26enne frequenta altre ragazze.

Per quale ragione è finita tra Ida Platano e Rccardo Guarnieri?

Attraverso il suo account Instagram, Ida Platano ha sbottato così nei confronti di Nicola Vivarelli: “Vergognati tu”. L’ex dama del parterre senior di Uomini e Donne ha postato anche una foto del 26enne Sirius che, proprio in quell’appuntamento di U&D, era entrato in studio sbraitando contro Gemma Galgani.

Nel frattempo i fan e i telespettatori del dating show di Maria De Filippi sono curiosi anche di sapere perché sia finita la relazione sentimentale tra Ida e Riccardo Guarnieri. Tra i due in questi anni ci sono stati vari tira e molla ma ora sembra che tra loro sia finita completamente. Prima o poi si recheranno in trasmissione per confessarlo? Non resta che attendere le prossime settimane.