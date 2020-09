Grande Fratello Vip, svelati i cachet dei concorrenti: la più pagata sarebbe la Gregoraci (FOTO)

L’argomento che da sempre incuriosisce di più i telespettatori del Grande Fratello Vip riguarda i cachet percepiti dai concorrenti. Quando si tratta di edizioni fatte con personaggi popolari, si sa che essi non sono lì per puro piacere, ma per “lavoro”.

Ebbene si, i concorrenti ricevono un compenso settimanale, il quale verrà elargito solo se vengono ottemperate tutte le norme presenti sul contratto. Un’eventuale squalifica o un abbandono spontaneo, infatti, porta a delle penalità. Andiamo a vedere quali sono i compensi di questa stagione del GF VIP.

I concorrenti meno pagati del Grande Fratello VIP

Sul profilo Instagram di Amedeo Venza sono state pubblicate delle Stories in cui sono presenti i cachet di tutti i membri del Grande Fratello Vip di quest’edizione. Naturalmente, i concorrenti percepiscono un compenso diverso a seconda del grado di popolarità e delle settimane di permanenza in casa. Partiamo da coloro i quali percepiscono i guadagni più bassi. In fondo alla piramide ci sarebbero:

Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi, Miriam Catania, Francesca Pepe, Guenda Goria, Fulvio Abate, Denis Dosio, Enock Balotelli e Francesco Oppini, che risultano i meno pagati di questa edizione. Il loro cachet pare si aggiri attorno ai 3 mila euro per ogni settimana trascorsa all’interno della casa del Grande Fratello VIP.

Nella fascia intermedia di compensi ci sarebbero, invece, alcuni Vip un po’ più popolari come ad esempio:

Adue Del Vesco, Massimiliano Morra, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Dayane Mello che, invece, guadagnerebbero un compenso di circa 5 mila euro a settimana.

I cachet più ricchi

I cachet più alti elargiti in questa edizione del Grande Fratello Vip oscillano dagli 8 mila ai 15 mila euro a settimana. Gli appartenenti alla prima categoria sono:

Paolo Brosio, Patrizia De Blanck, Fausto Leali, Flavia Vento e Maria Teresa Ruta.

In cima alla piramide dei guadagni, infine, ci sarebbero due donne: Matilde Brandi ed Elisabetta Gregoraci. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, la prima guadagnerebbe 10 mila euro a settimana, mentre la seconda ben 15 mila euro.

Ricordiamo che la Gregoraci non è ancora entrata nella casa più spiata d’Italia a causa di alcuni problemi personali. Ad ogni modo, ieri sera ci ha tenuto a mandare un messaggio a tutti i suoi fan in cui ha detto loro di stare bene e di essere felice di tutti i messaggi ed il supporto dei follower. Il suo ingresso è previsto per venerdì 18 settembre.