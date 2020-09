DayDreamer – Le Ali del Sogno sparisce dal palinsesto di Canale 5: che fine farà la soap?

Il grande successo di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Da quando è ripartita la programmazione di Uomini e Donne, la soap opera DayDreamer – Le Ali del Sogno gli ha ceduto il posto nel pomeriggio di Canale 5. Di conseguenza lo sceneggiato turco con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir è stato trasferito nel fine settimana, ovvero sabato e domenica.

Inoltre, prima del debutto del Grande Fratello Vip 5 Mediaset ha concesso una prima serata, con tre episodi, alla serie tv. Tuttavia, dando un’occhiata al palinsesto della settimana è possibile vedere un nuovo cambio che di certo non farà piacere ai numerosi fan. Di cosa si tratta? Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo.

La serie turca sparisce dal palinsesto di Canale 5

Sabato prossimo, ovvero il 19 settembre 2020, il pubblico di Canale 5 assisterà ad una nuova maxi puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, come sta avvenendo ormai da un paio di settimane a questa parte. In pratica saranno trasmessi due episodi dalle 14:10 fino alle 16 per poi cedere la linea a Verissimo di Silvia Toffanin.

Lo sceneggiato turco rivelazione dei mesi caldi della rete ammiraglia Mediaset, terminato il periodo estivo è stata riposizionata nel week-end della prima rete del Biscione. Ma, nonostante gli ascolti più che soddisfacenti, i dirigenti della società televisiva hanno deciso di rivoluzionare ancora una volta il palinsesto della soap opera con Can Yaman e Demet Ozdemir.

Sabato prossimo ultima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno?

A quanto pare quello in onda sabato 19 settembre 2020 sembra essere, almeno per il momento, l’ultima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Infatti la soap opera turca con Can Divit, interpretato da Can Yaman e Sanem, impersonata da Demet Ozdemir, che da domenica 20 non spuntano più nella programmazione pomeridiana del week-end di Canale 5. C’è da sottolineare che la versione italiana della serie tv è composta da oltre 150 episodi e ad oggi sono andati in onda nemmeno la metà.

Quindi ora c’è da capire se la rete abbia intenzione di trasmetterle presto oppure nella prossima estate. La cosa certa è che prima di Verissimo il pubblico avrà modo di vedere due appuntamenti. In questi l’affascinante fotografo e la giovane aspirante scrittrice si fidanzeranno di nascosto. Una decisione che subito dopo gli si ritorcerà contro per colpa della perfida Aylin.