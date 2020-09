GF Vip: a Pomeriggio Cinque in onda per sbaglio le immagini di Patrizia De Blanck senza vestiti (foto)

Patrizia De Blanck come mamma l’ha fatta in onda per sbaglio. Ecco che cosa è successo nel programma di Barbara D’Urso

GF Vip: Patrizia De Blanck, incidente dalla regia

Patrizia De Blanck è già una grande protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Già nel momento del suo ingresso la contessa ha dato spettacolo con le sue affermazioni e con il suo linguaggio molto colorito in diretta.

Non solo, ma appena ha conosciuto gli altri coinquilini ha già litigato con alcuni di loro. Inoltre, le sue urla rivolte alla produzione sono già riprese da tutte le pagine social.

Tuttavia, la contessa del popolo è già finita per sbaglio in onda senza vestiti. Ebbene sì. È accaduto durante la diretta trasmessa da Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso, durante i dibattiti e le discussioni, ha lasciato aperto il collegamento con la casa. In quel momento era inquadrata proprio Patrizia De Blanck nel suo giardino privato e all’improvviso la donna si è tolta il vestito. Sotto era completamente nuda.

Quando gli ospiti si sono accorti delle immagini che stavano andando in onda si sono agitati e la regia ha staccato immediatamente mostrando altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip. Troppo tardi, le immagini erano già state catturate e avevano già fatto il giro del web. Barbara D’Urso si è messa le mani nei capelli. (Continua dopo la foto)

GF Vip nel caos

Sono passati appena due giorni e nella Casa è già successo di tutto. Lunedì sera sono entrati alcuni vip: Matilde Brandi, Flavia Vento, Tommaso Zorzi, Enock Barwuah, Andrea Zelletta, Patrizia De Blanck, Dayane Mello, Adua Del Vesco, Fausto Leali, Massimiliano Morra e Pierpaolo Pretelli. Tuttavia, Tommaso Zorzi ha accusato subito dei sintomi quali febbre, freddo, spossatezza. L’influencer è stato isolato e fatto momentaneamente uscire dalla Casa.

Ma non solo. Elisabetta Gregoraci non è entrata per motivi personali e Flavia Vento ha iniziato a piangere pensando ai suoi cani e la situazione legata a Tommaso Zorzi l’ha convinta a ritirarsi. Dopo la mezzanotte ha deciso di fare le valigie e uscire dalla porta rossa. Per lei è davvero un primato, si è ritirata da tutti i reality a cui ha partecipato iniziando da La Fattoria, passando per due volte da L’Isola dei Famosi e ora il GF Vip.