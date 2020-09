Elisabetta Gregoraci appare sui social: il messaggio dopo il mancato ingresso al GF Vip

La showgirl ha mandato un messaggio a tutti i suoi fan che attendevano il suo ingresso nella Casa lunedì sera. Ecco che cosa ha detto

GF Vip: salta l’ingresso di Elisabetta Gregoraci

Lunedì 14 settembre è iniziata la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, affiancato in studio da Pupo e Antonella Elia, ha deciso di dividere in due il gruppo di vipponi, così come ama definirli. Infatti, per la prima puntata abbiamo visto l’ingresso di circa la metà dei concorrenti.

Hanno varcato la porta rossa Matilde Brandi, Fausto Leali, Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Flavia Vento, Andrea Zelletta, Enock Barwuah, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Pierpaolo Pretelli. Ma l’ingresso più atteso e annunciato era quello di Elisabetta Gregoraci. Pupo in studio l’ha nominata più volte, ma il suo ingresso è saltato all’ultimo minuto.

Da TvBlog sono giunte le prime indiscrezioni. Elisabetta non ha potuto partecipare per motivi personali. Alla fine della serata Alfonso Signorini ha comunque confermato la sua presenza venerdì 18 settembre. Ma la showgirl, non ancora isolata, ha mandato un messaggio sui social.

Il messaggio

Elisabetta Gregoraci ha postato attraverso le sue Instagram Stories commenti di persone che la aspettavano e che la sostenevano dopo la voce dei problemi personali. La showgirl è poi apparsa personalmente dicendo che era davvero felicissima e commossa per tutti i commenti e i messaggi, per l’affetto di tante persone. Ad ogni modo, farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip venerdì come annunciato da Alfonso Signorini.

Ha preferito sorvolare sui motivi che le hanno impedito di partecipare al reality già da lunedì sera, ma non devono essere stati problemi gravi dal momento che è già tutto risolto. Dunque, Elisabetta Gregoraci venerdì farà il suo ingresso insieme al resto dei concorrenti.

Gli ingressi di venerdì

Se lunedì abbiamo visto una parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip, venerdì lo vedremo al completo. Stanno aspettando di entrare nella Casa più spiata d’Italia Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria, Stefania Orlando, Francesca Pepe e Myriam Catania. Poi ancora Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Denis Dosio e Francesco Oppini.

Non sarà una puntata facile. Patrizia De Blanck ha già dato scandalo apparendo senza veli in tv, Flavia Vento si è ritirata, Tommaso Zorzi ha dei problemi di salute. Ma manca poco, curiosi di vedere che cosa succederà?