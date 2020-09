GF Vip: Tommaso Zorzi rientra in Casa, niente di grave per l’influencer

L’influencer è rientrato in Casa dopo una notte di accertamenti. Ecco che cosa è successo

Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi rientra in Casa

Lunedì 14 settembre è iniziata la quinta edizione del Grande Fratello Vip ma ad appena due giorni dall’inizio del programma sono già successe molte cose. Una di queste è la malattia di Tommaso Zorzi. Pare che l’influencer non si sentisse bene anche prima della puntata e nella notte è salita la febbre. Il concorrente è stato isolato per poter fare ulteriori accertamenti.

Forse per sbaglio è andato in onda anche il suo sfogo con la produzione, in particolare con la psicologa del reality. Tommaso si lamentava del fatto che dovesse fare tutti quei tamponi per il Covid-19 quando il suo era un problema di sinusite. Alla fine è uscito dalla Casa ma dopo una notte è rientrato. (Continua dopo il post)

Ovviamente in questo periodo ogni pensiero è rivolto al coronavirus, ma i concorrenti sono stati controllati più e più volte e tutti sono risultati negativi ai ripetuti tamponi. Anche Tommaso non ha il coronavirus, ma è ammalato di altro. Per questo dovrà assumere un antibiotico per una settimana, ma potrà regolarmente partecipare al programma. Tommaso era molto tranquillo da questo punto di vista, anche se era preoccupato del fatto che la produzione non aveva fornito ancora le medicine e non sapeva se aveva avvertito la sua mamma.

Caos a pochi giorni dall’inizio

Nella prima puntata c’è stato un imprevisto: è saltato l’ingresso di Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima ha avuto dei problemi personali risolvibili in breve tempo. Infatti, venerdì entrerà insieme agli ultimi concorrenti di questa nuova edizione. Tuttavia, quelli che sono già nella Casa sono già in subbuglio.

Flavia Vento ha avuto una crisi il primo giorno e alla sera dopo la mezzanotte ha deciso di abbandonare il programma. Non ha detto chiaramente i motivi di questa scelta ma per tutto il giorno ha lamentato la lontananza dai suoi cani. Nel frattempo Patrizia De Blanck ha creato un po’ di confusione lamentandosi spesso con la produzione e con i suoi coinquilini. Non solo, ma cambiandosi è andata in onda senza vestiti in tv e le immagini stanno facendo il giro del web.