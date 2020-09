Gaffe al GF VIP, va in onda per sbaglio una conversazione privata tra Tommaso e gli autori (VIDEO)

Il Grande Fratello Vip non ha neppure riaperto i battenti che già si sta verificando il caos. A creare maggiore sgomento in queste ore è stata una conversazione avvenuta tra Tommaso e gli autori del GF Vip che, forse, non sarebbe mai dovuta andare in onda.

Ieri sera il concorrente è uscito dalla casa più spiata d’Italia per fare dei controlli a causa della febbre. In tale occasione, il giovane ha avuto una chiacchierata un po’ agitata con i membri della produzione. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

L’alterco tra Tommaso e gli autori del GF Vip

Tommaso Zorzi è uscito, e poi rientrato, dalla casa del Grande Fratello Vip per fare dei controlli a seguito della comparsa della febbre. Nonostante il giovane si sia sottoposto a tamponi di controllo, come tutti gli altri concorrenti, il panico è scattato comunque. Proprio a tale scopo, i membri della produzione hanno provveduto ad isolare il concorrente dagli altri partecipanti in attesa dei risultati dei controlli. In tale periodo di tempo, però, Tommaso ha avuto un alterco con gli autori del GF Vip e la conversazione è andata in onda, forse, per sbaglio.

Dalle clip in questione si vede Tommaso in attesa dei risultati degli esami. Il giovane è sembrato alquanto spazientito in quanto ha accusato la produzione di perdere troppo tempo e di trattarlo davvero malissimo. Una collaboratrice del programma ha cercato di calmare il ragazzo, visibilmente agitato. La donna lo ha esortato a mettersi nei loro panni prima di agire in questo modo. (Continua dopo il video)

Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?) #GFVIP pic.twitter.com/ZJ4j0HdRII — Trash Italiano (@trash_italiano) September 15, 2020

La confessione dell’autrice

La persona in questione ha detto che anche la produzione fosse in attesa degli esiti, pertanto, non c’era nessuna intenzione di tenere sulle spine il ragazzo inutilmente. Zorzi, però, non si è calmato dinanzi queste parole, al punto che l’autrice gli ha detto che lui è un personaggio molto importante nella casa. La donna ha asserito che anche loro hanno bisogno di lui per “fare questa roba qua”. Inoltre, la signora in questione gli ha detto che la sua avventura non sarebbe finita qui.

Dopo i controlli, infatti, Tommaso è rientrato in casa come se nulla fosse, ma la conversazione tra lui e gli autori del GF Vip è divenuta virale. Su Twitter, infatti, molti utenti hanno commentato l’accaduto definendolo come una grande gaffe da parte della produzione.