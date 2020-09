Oroscopo 17 settembre 2020: Leone insoddisfatti, Acquario pazienti sul lavoro

L’Oroscopo del 17 settembre vede i Leone un po’ insoddisfatti. Gli Acquario, invece, dovranno essere pazienti sul lavoro. Bilancia attenti ai dettagli

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Questo è un periodo molto importante per i nati sotto questo segno, dato che ci sarà occasione di mettere alla prova i vostri sentimenti e le vostre attitudini. Alcuni fantasmi del passato potrebbero ripresentarsi e l’impatto che questa situazione avrà sulla vostra vita dipenderà solo da voi.

Toro. L’Oroscopo del 17 settembre vi esorta a mantenere la calma in quanto la giornata potrebbe prendere una piega un po’ agitata. Non vi sentite tranquilli né sul fronte lavoro né su quello affettivo. Se avete delle mancanze, cercate di parlarne e di non tenervi tutto dentro come vostro solito.

Gemelli. I nati sotto questo segno dovrebbero ricordare che non è mai troppo tardi per ripensarci. Se vi siete pentiti di una scelta fatta, non pensate che non ci sia più nulla da fare. In amore potrebbe esserci un po’ di tensione, tornerà a farvi visita la gelosia, che non provavate da diverso tempo.

Cancro. Ciò che è stato è stato, il passato dovrebbe essere gettato alle spalle per fare posto alle nuove esperienze. Specie in amore cercate di non essere troppo orgogliosi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, in questa giornata potrebbe esserci qualche fastidioso rallentamento.

Leone. Uno dei vostri grandi difetti, ma anche pregi per certi versi, è l’insoddisfazione. Non vi accontentate mai e cercate sempre di migliorare. Questo, però, vi porta a vivere dei momenti di sconforto e di frustrazione che non fanno bene al vostro stato d’animo. In amore c’è intesa.

Vergine. In questo momento vi sentite molto aperti nei confronti degli altri e propensi a provare sentimenti profondi. Ad ogni modo, le persone un po’ più introverse potrebbero avere timore di divenire vulnerabili esponendosi troppo. Momento interessante per fare un esame della vostra vita personale.

Previsioni 17 settembre fino a Pesci

Bilancia. Siete così impegnati nel raggiungere i vostri grandi obiettivi che finirete per trascurare le piccole cose. In amore questo atteggiamento potrebbe far sentire il partner poco desiderato. In campo lavorativo, invece, potrebbe condurvi verso decisioni troppo affrettate e dettate poco dalla testa, quindi, prestate attenzione.

Scorpione. Le stelle sono molto buone per quanto riguarda l’amore. Se siete single potreste fare degli incontri molto interessanti nei prossimi giorni. Anche le coppie attraverseranno una bella fase di collaudo. Nel lavoro ci sono nuove opportunità in vista, risolvete le questioni in sospeso.

Sagittario. In questo momento, molti di voi sono in attesa di alcune risposte e questo vi rende particolarmente agitati. Cercate di fermarvi un attimo e di recuperare le forze. Nel lavoro ci sono dei cambiamenti in vista. Per chi sta pensando di cambiare lavoro o ci iniziare un nuovo progetto ci sono grandi possibilità.

Capricorno. In amore si prospetta un momento molto fortunato. Se vi piace qualcuno, adesso potrete fare colpo. In campo lavorativo, invece, l’Oroscopo del 17 settembre vi esorta a cimentarvi in nuove esperienze. Siete molto motivati e non c’è cosa peggiore di reprimere le vostre idee.

Acquario. In amore potreste sorgere qualche problema dovuto alla vostra indecisione. Nella giornata odierna potreste essere sopraffatti da emozioni e sensazioni differenti. Cercate di fare quanto prima chiarezza nella vostra testa. Nel lavoro dovete continuare a ingoiare qualche rospo prima di togliervi le vostre soddisfazioni.

Pesci. Oggi vi sentirete molto empatici e capaci di ascoltare i problemi degli altri e di risolverli. Cercate solo di fare attenzione a non cadere nel ruolo di infermiere o infermiera trascurando i vostri bisogni. Nel lavoro siate cauti e non firmate nulla prima di farlo vedere a qualcuno di competente.