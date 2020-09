Il Paradiso delle signore trama 18 settembre: Umberto scopre che Achille è già sposato

Nell’ultima puntata della settimana, quella di venerdì 18 settembre, del Paradiso delle signore assisteremo a diversi colpi di scena. Il primo riguarderà Umberto e Riccardo, i quali scopriranno il segreto di Achille Ravasi. L’uomo è già sposato con una donna americana.

Il secondo avvenimento degno di nota riguarderà Angela. La fanciulla apprenderà che suo figlio Matteo soffre di gravi problemi respiratori. A tal proposito, farà un gesto molto importante per la famiglia adottiva che le farà guadagnare la loro fiducia.

Trama 18 settembre: il segreto di Achille

Le anticipazioni dell’episodio del 18 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Marta sarà un po’ preoccupata in quanto teme che qualcuno le possa portare via la neonata da un momento all’altro. In effetti, non ci sono notizie da parte della madre biologica della piccola, la quale potrebbe comparire inaspettatamente e infrangere tutti i sogni della donna. Dopo la partecipazione all’Expo, Umberto e Riccardo faranno una scoperta inaspettata.

I due protagonisti, infatti, apprenderanno che Achille Ravasi, che al momento dovrebbe essere in viaggio di nozze con Adelaide, è in realtà già sposato con una donna americana. Questo, dunque, incrementerà sempre di più i sospetti di Umberto. Di Adelaide, nel frattempo, non ci sarà traccia e Guarnieri capirà che qualcosa di preoccupante potrebbe esserle accaduto.

Angela va via dal Paradiso delle signore?

Su di un altro versante vedremo che Federico continuerà la sua opera di corteggiamento di Roberta. A tale scopo, riuscirà a procurarsi due biglietti per l’Expo e inviterà la Pellegrino. La fanciulla deciderà di accettare, in quanto non è più intenzionata a proseguire con la conoscenza di Marcello. Novità importanti anche per Angela nel corso della puntata del 18 settembre del Paradiso delle signore. La ragazza, infatti, continuerà a tenere sott’occhio la famiglia adottiva di Matteo.

In tale episodio si scoprirà che il piccolo è affetto da gravi problemi respiratori. La Barbieri, allora, si renderà utile per la famiglia consigliando loro una terapia da adoperare per migliorare le sue condizioni di salute. Dato che i risultati saranno confortanti, la coppia deciderà di permettere ad Angela di partire con loro per l’Australia. In questo modo, la fanciulla potrà restare accanto a suo figlio. Cosa deciderà di fare, dunque, la Barbieri? Sarà disposta a lasciare tutto e tutti per stare insieme a suo figlio? Lo scopriremo nei prossimi episodi.