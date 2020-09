Il Paradiso delle signore cambia orario lunedì 21 e martedì 22 settembre: la nuova programmazione

Nei giorni 21 e 22 settembre il Paradiso delle signore cambierà orario di messa in onda. In virtù delle elezioni previste in Italia, infatti, l’emittente Rai ha deciso di stravolgere un po’ i palinsesti per favorire l’informazione su questi argomenti. In un primo momento si era pensato ad una sospensione per due giorni della soap opera.

Successivamente, però, si è riusciti a trovare una soluzione alternativa che permettesse ai telespettatori di non restare troppo a lungo senza vedere le evoluzioni dei loro personaggi preferiti. Nel giorno 16 settembre, infatti, l’emittente di Rai 1 ha comunicato i cambiamenti definitivi apportati ai palinsesti di queste due giornate.

La programmazione del 21 e 22 settembre

Il Paradiso delle signore cambierà orario nei giorni lunedì 21 e martedì 22 settembre. In tali occasioni, infatti, la soap opera non verrà trasmessa né alle 15.40 e neppure alle 15.55, come accaduto da un po’ di giorni a questa parte. L’orario di messa in onda è fissato per le ore 14.00. In ciascuno dei due giorni verrà trasmesso, come di consueto, un solo episodio della medesima durata, ovvero, 50 minuti circa.

In questi giorni particolari andranno in onda le puntate numero 146 e 147. Si ricorda che questa variazione di orario vale solamente per i due giorni sopraindicati. A partire da mercoledì 23 settembre, infatti, la programmazione tornerà alle ore 15.55, come stabilito di recente. In questo periodo, i telespettatori della soap opera si stanno un po’ lamentando in quanto la programmazione sta cambiando continuamente.

I continui cambi orario del Paradiso delle signore

Inizialmente, infatti, l’orario d’inizio era fissato alle 15.40. Successivamente, poi, è slittato di un quarto d’ora e questo sembra essere l’orario definitivo. Lunedì 14 settembre, però, la serie tv ha subito un’ulteriore variazione, ovvero, è stata anticipata alle 15.25. Insomma, sembra proprio che non si riesca a trovare pace. Per questo, la cosa migliore è quella di leggere sempre le scritte che compaiono in sovrimpressione durante le puntate.

Nei giorni 21 e 22 settembre, all’orario solito del Paradiso delle signore, andrà in onda uno speciale interamente dedicato alle elezioni. Si parlerà sia di quelle Regionali, che ci saranno in alcune Regioni d’Italia, sia del referendum. Come è facile intuire, la soap opera in questi due giorni andrà a sostituire il programma Oggi è un altro giorno, trasmissione di attualità e politica condotta da Serena Bortone. A partire dalle 14.50, poi, cominceranno i TG dedicati agli argomenti di polita appena enunciati.