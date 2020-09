Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: triangolo tra Davide, Gianluca e una ragazza

La messa in onda di ieri di Uomini e Donne è stata parecchio accesa, dato che Maria De Filippi ha perso le staffe contro Nicola M, ma nella puntata di oggi continueremo a vederne delle belle. Nella messa in onda del 17 settembre, infatti, continueremo ad assistere alle avventure dei membri del trono classico e over.

Per quanto riguarda il primo, vedremo che Davide e Gianluca si contenderanno la stessa corteggiatrice, mentre Jessica uscirà con Facundo. Al trono over, invece, Armando chiuderà la conoscenza con una corteggiatrice e per questo verrà preso di mira.

Spoiler puntata oggi: triangolo tra Davide, Gianluca e una corteggiatrice

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, quella di giovedì 17 settembre, vedremo che Davide e Gianluca si contenderanno la stessa corteggiatrice. Questo, ovviamente, contribuirà a generare un po’ di astio tra i due. Ad ogni modo, pare che la ragazza in questione si troverà molto bene con il romano e un po’ impacciato con il pugliese. Al momento, però, non si sa se prenderà la decisione di dichiararsi oppure no.

Per quanto riguarda le ragazze, invece, ieri è andata in onda l’esterna tra Jessica e Davide. I due si sono trovati molto bene, al punto da generare molta emozione anche nei presenti in studio. Gianni si è complimentato con loro per essersi comportati in modo davvero spontaneo. I due non hanno negato l’interesse reciproco, ma la concorrenza è spietata Oggi, infatti, vedremo che Jessica è uscita anche con Simone e questa esterna pare sia andata altrettanto bene.

Armando bersagliato a Uomini e Donne

Sophie è uscita con Facundo e, stando alle anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, i due diranno di essersi trovati a loro agio. Il ragazzo in questione è di origini argentine e in un primo momento era interessato a Jessica. A seguito di un alterco avvenuto nelle precedenti puntate, però, pare abbia cambiato idea.

In merito al trono over, invece, vedremo che Valentina farà la conoscenza di un nuovo spasimante. Un ragazzo di 26 anni, che deciderà di conoscere. Per quanto riguarda Armando, invece, il cavaliere deciderà di chiudere la frequentazione con una corteggiatrice del trono classico. Tina, allora, prenderà la palla al balzo per accusarlo di non essere interessato a nessuno e di fare sempre le stesse polemiche solo per sedersi al centro dello studio.