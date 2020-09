Grave lutto a Uomini e Donne, lo straziante addio della dama: ho il cuore a pezzi… (FOTO)

Un grave lutto ha interessato un ex partecipante di uomini e donne

Chi ha sempre seguito il trono di uomini e donne, in questo caso il parterre senior sicuramente ricorderà Annamaria Adinolfi. L’ex dama napoletana è stata spesso al centro di polemiche per via di alcune affermazioni rivolti ai suoi colleghi sul proprio profilo Instagram, scatenando l’ira dei social.

Nonostante non faccia parte più del format televisivo, condotto dalla De Filippi, la signora è comunque molto seguita sui social. Ogni giorno, per tenere attivo il proprio account, posta foto e video che riguardano gli attuali partecipanti, ma pochi istanti fa ha dato una bruttissima notizia ai propri follower. Una notizia molto intima ma che Annamaria ha voluto condividere con tutti.

Annamaria Adinolfi saluta per sempre sua sorella Valentina

L’ex dama di Uomini e donne ha annunciato la morte di sua sorella Valentina. Una notizia molto triste e dolorosa che ha voluto condividere con chi durante questa battaglia le è stato accanto anche se in modo virtuale.

Con un post straziante, ha lasciato i propri seguaci senza parole e con tanto amaro in bocca. Prima una scritta, dove urlava il proprio dolore chiedendo a Dio non portarla via, poi l’ultimo saluto. Con poche parole, l’ex dama del trono over ha salutato la sorella Valentina: “Ultimo saluto alla mia cara Vale! Ho il cuore a pezzi. (Continua dopo la foto)

Il dramma della malattia

Da molto tempo, la sorella di Annamaria Adinolfi soffriva di un brutto male. Infatti, proprio pochi mesi fa, durante la pandemia, l’ex dama di Uomini e donne aveva scritto sempre sul suo account che sua sorella sarebbe dovuta sottoporsi a nuove cure e che non stata attraversando un bel momento. “Il male è tornato dopo un anno, non credo più a nulla”.

In un periodo così delicato per il nostro paese, dove l’emergenza Coronavirus obbliga tutti a restare in casa questa notizia l’ha praticamente distrutta. Anche noi di Kontrokultura ci stringiamo attorno il suo dolore e le facciamo le più sentite condoglianze.

Le accuse a Gemma Galgani

Non è la prima volta, come già detto in precedenza che si parla di Annamaria Adinolfi. Lo scorso anno, dama del trono over, ha fatto molto parlare di se per delle accuse scioccanti contro Gemma Galgani. Secondo l’ex partecipante la torinese sarebbe fidanzata da un bel po di anni e starebbe prendendo in giro tutti….