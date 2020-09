Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 17 settembre: Gemma di nuovo single

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show presentato da Maria De Filippi. Il pubblico di Canale 5 sempre numeroso, nella puntata odierna avrà modo di vedere il quarto d penultimo appuntamento settimanale che sarà composto per l’ennesima volta dal Trono classico e Trono over insieme.

Oggi pomeriggio gran parte della puntata sarà dedicata ancora una volta a Gemma Galgani che dopo un paio di settimane ha deciso di troncare la conoscenza col cavaliere Paolo. Inizialmente tra i due sembrava tutto rose e fiori ma poi la dama torinese si è lamentata perché Lamas, così è stato soprannominato, non le mandava messaggi durante il giorno. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà oggi in trasmissione.

Lo sfogo post puntata di Gemma Galgani e il bacio a Paolo

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne fornite da Il Vicolo delle News, rivelano che l’appuntamento prenderà il via con una sintesi della registrazione precedente. Infatti la padrona di casa Maria De Filippi chiederà alla regia di mandare in onda un RVM con le solite lamentele di Gemma Galgani. Ovviamente la sua acerrima nemica Tina Cipollari bloccherà più volte il video per fire la sua e farà anche delle facce perplesso.

La dama torinese, come già abbiamo visto in queste ultime due settimane, si stava frequentando col cavaliere Paolo. I due protagonisti del Trono over dopo essersi scambiati un bacio ‘umido’, in questo modo è stato definito da entrambi, hanno deciso di chiudere definitivamente la frequentazione. Per quale motivo?

Gemma Galgani chiude la frequentazione con Paolo

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che Gemma Galgani e Paolo hanno chiuso perché non è scattato nulla. Ovviamente Tina Cipollari farà dei riferimenti a rapporti intimi, che aimè non ci sono stati. Addirittura la dama piemontese si è lamenterà perché il cavaliere non manda molti messaggi.

La vamp frusinate attaccherà pesantemente la nemica perché le sue frequentazioni hanno sempre lo stesso finale. Dopodiché la storica opinionista del dating show darà vita ad uno spettacolo trash. Ancora una volta Gemma si ritroverà da sola. In tutto questo il suo ex Nicola Vivarelli sarà felice di questa situazione che di è venuta a creare?