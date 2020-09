Al Bano Carrisi stronca il gossip: “Non sposo Loredana Lecciso”

Nessun matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso

Da quando Al Bano ha intrapreso una storia d’amore con Loredana Lecciso so è sempre parlato di possibili nozze, ma queste non sono mai arrivate. Nonostante i due tra tira e molla stanno insieme da circa vent’anni il Maestro Carrisi non ha nessuna intenzione di sposarsi con l’ex soubrette salentina.

Durante l’estate un noto giornale di gossip, Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, aveva messo in giro la voce dell’imminente matrimonio tra i due. Addirittura il secondogenito del cantautore, ovvero il 47enne Yari avrebbe avuto uno scontro col padre perché era contrario.

A smentire il tutto ci ha pensato lo stesso Al Bano ospite nella trasmissione radiofonica di Rai Radio1, I Lunatico. Il professionista ha smentito alcune cose che riguardano la sua vita privata. Dopo il matrimonio finito male con Romina Power, il 77enne non ha nessuna intenzione di rimettersi l’anello al dito.

La secca smentita del Maestro Carrisi

Intervenuto telefonicamente al programma radiofonico I Lunatico, Al Bano riguardo le notizie di gossip sul suo conto ha detto: “Questa estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni”. Il Maestro Carrisi ha detto di stare bene con Loredana Lecciso così senza che è sua moglie.

Poi ha asserito che quest’ultima è intelligente, gli ha dato due figli, hanno avuto dei problemi ma sono stati in grado di risolverli. “Abbiamo due figli insieme, io le famiglie non le rompo così facilmente. L’importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni, e quelle ci stanno”, ha dichiarato l’ex di Romina Power.

Quindi il cantautore di Cellino San Marco si accontenta di questa unione di senza stipulare nessun contratto legale. Nel corso della chiacchierata il 77enne ha speso due parole anche per l’ex moglie: “Con lei ho vissuto un periodo bellissimo, fantastico. Lo rifarei, ora siamo amici e questo è già un grande traguardo. Bisogna accettare ciò che la vita ci riserva”.

I vari tiri e molla tra Al Bano e Loredana Lecciso

Dopo anni di lontananza, la scorsa primavera quando in Italia eravamo in pieno lockdown, c’è stato un riavvicinamento tra Al Bano e Loredana Lecciso. I due avevano avuto delle incomprensioni al punto di dividere le loro strade e di unirsi solamente per parlare del futuro dei figli Jasmine e Bido, ormai entrambi maggiorenni. Ma da qualche mese hanno deciso di darsi una seconda possibilità ma senza unirsi in matrimonio.