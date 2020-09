Temptation Island, anticipazioni seconda puntata: un tradimento e un falò

Temptation Island: Alberto tradisce Speranza

Mercoledì 16 settembre su Canale 5 ha preso al via la nuova edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi. Il secondo appuntamento previsto per la settimana prossima sarà ricco di colpi di scena. Infatti, dopo l’abbandono del villaggio da parte di Sofia e Amedeo, i telespettatori assisteranno ad un altro falò di confronto anticipato. Intanto accade qualcosa di clamoroso nel villaggio: Alberto tradisce Speranza.

Dai filmati spoiler è possibile vedere le fidanzate chiedersi se il ragazzo si sia scambiato un bacio con una delle tentatrici. A quel punto Speranza vede una nuova clip, consegnato dalla conduttrice Alessia Marcuzzi. La giovane si mostra sconvolta, tanto che scoppia a piangere. Dopo la mazzata, la Capasso viene consolata dalle sue compagne di viaggio.

Un gesto molto forte quello del suo compagno, infatti Speranza potrebbe decidere di chiudere anticipatamente il suo percorso all’interno del programma Mediaset. Nel frattempo, a decidere di mollare tutto nel corso della prossima puntata è Gennaro. Quest’ultimo, dopo aver guardato altri video su Anna, sbotta. La ragazza si parlando con le compagne e i tentatori compagne rivela il suo pensiero negativo sulla famiglia d fidanzato.

Speranza scoppia a piangere perché Alberto ha baciato un’altra

La seconda puntata di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi ci riserverà una serie di colpi di scena. Speranza, infatti, guardando una clip verrà a conoscenza che il fidanzato ha baciato una delle tentatrici del reality show. La Capasso è costretta a trascorrere dei momenti molto complicati perché delusa del comportamento di Alberto.

Ma gli spoiler rivendo altri momenti di tensione nel programma di Canale 5. Al dentro dell’attenzione ci finiranno Carlotta e Nello. La giovane fa una dichiarazione sconvolgente al punto che lui non è più in grado di dire “La mia ragazza”.

Temptation Island: falò di confronto tra Anna e Gennaro

Nella prima puntata il pubblico di Canale 5 ha assistito al falò di confronto tra Sofia ed Amedeo. Mentre nel secondo appuntamento ci sarà quello tra Anna e Gennaro. La ragazza scordandosi delle telecamere si lascia andare a del lunghi sfoghi con le altre compagne d’avventura.

Ovviamente il fidanzato non apprezza per niente alle parole della donna che ama. Per tale ragione il ragazzo decide di chiudere la sua esperienza a Temptation Island.