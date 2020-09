Grande Fratello Vip 5, il compenso di Patrizia De Blanck è da capogiro: la cifra

Patrizia De Blanck protagonista assoluta del Grande Fratello Vip 5

In questi primi giorni di messa in onda del Grande Fratello Vip 5 la protagonista assoluta è stata senza ombra di dubbio Patrizia De Blanck. La contessa, anche se ha un linguaggio molto colorito e si è mostrata senza vestiti davanti alle telecamere. è quella che riesce a scatenare delle dinamiche all’interno della casa di Cinecittà.

Ma per far parte del cast del reality show condotto da Alfonso Signorini, la produzione ha dovuto sborsare una cifra stellare. Quanto è il compenso della più anziana della casa più spiata d’Italia?

La contessa intascherebbe 100 mila euro per il GF Vip 5

Ebbene sì, Patrizia De Blanck avrebbe ottenuto ben cento mila euro per la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stando ai telespettatori del reality show di Canale 5 tutti questi soldi sarebbero meritati. C’è da dire che senza la contessa all’interno della casa di Cinecittà, almeno in questi primi giorni d’avvio, i personaggi sembrano essere molto mosci.

Dopo aver preso a parole l’uscente Flavia Vento, nostalgica dei suoi cani, ed essersi messa nuda davanti alle telecamere, ora il pubblico si chiede quali saranno i suoi prossimi siparietti all’interno della trasmissione condotto da Alfonso Signorini e Pupo ed Antonella Elia come opinionisti.

Patrizia De Blanck si spoglia in diretta tv: Barbara D’Urso sconvolta

Come accennato prima, nella prima giornata di convivenza forzata al Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck si è denudata in diretta tv, incurante del fatto che le telecamere la stessero filmando sprovvista di biancheria intima. Il fatto, anche se in modo involontario, è stato commentato da Barbara D’Urso. Infatti la conduttrice napoletana e il pubblico di Pomeriggio Cinque ha assistito alla scena al punto che la regia ha cambiato inquadratura.

Lady Cologno sulla vicenda ha detto: “Immagino il putiferio che starà avvenendo adesso in regia al Gf. Non era la nostra regia, noi non c’entriamo niente. Adesso staranno spiegando a Patrizia De Blanck che ci sono stanze in cui ci si può spogliare e in altre no.” Oltre alla contessa, stando alle voci che circolano sul web, è stato chiesto un compenso da capogiro ache da parte di Elisabetta Gregoraci. La soubrette calabrese entrerà nella casa di Cinecittà il 18 settembre.