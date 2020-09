Flavia Vento bloccata in hotel dal GF VIP: la showgirl piange disperata (FOTO)

Come tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip ormai, sapranno, Flavia Vento ha abbandonato la casa ma, a quanto pare, è stata trattenuta in hotel dalla produzione. La showgirl ha manifestato un certo malessere a causa della mancanza dei suoi cani.

Per questo motivo, ha scelto di fare ritorno a casa dopo un solo giorno. L’influencer Amedeo Venza, però, è riuscito a raggiungerla telefonicamente ed ha appreso una notizia inaspettata. La produzione l’ha tenuta bloccata oltremodo incrementando il suo stato di malessere.

La produzione blocca Flavia in hotel

Nella notte tra martedì e mercoledì, Flavia ha lasciato la casa del GF Vip in lacrime dicendo di non riuscire a sopportare l’assenza dei suoi cani. La donna ha detto di temere che loro potessero stare molto male senza di lei. Pertanto, ha fatto le valigie in pochissimo tempo ed ha chiesto di abbandonare il programma. Una volta fuori dalla trasmissione, però, le cose non son andate esattamente come lei immaginava. Nello specifico, non è potuta rientrare a casa immediatamente.

La produzione del reality show ha tenuto Flavia Vento bloccata in hotel per diverso tempo. Ieri sera, infatti, dopo circa 24 ore dalla sua uscita, Amedeo Venza è riuscito a mettersi in contatto con lei ed ha appreso il suo sfogo. La Vento ha detto di essere disperata in quanto la produzione non le permettesse di fare ritorno a casa dai suoi cani. La donna non ha spiegato i motivi di tali vincoli. (Continua dopo la foto)

La Vento abbraccia i suoi animali

Ad ogni modo, la cosa certa è che la donna sembra aver avuto una vera e propria crisi di panico a causa della situazione di forte stress. Amedeo, infatti, ha raccontato che, nel bel mezzo della telefonata, la showgirl gli ha bloccato il telefono in faccia. Flavia Vento, dunque, pare abbia trascorso anche una seconda notte in hotel e solo questa mattina ha potuto riabbracciare i suoi animali.

La fugace concorrente di questa edizione del reality show questa mattina ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha immortalato il momento in cui ha rivisto i suoi amici a quattro zampe. Nel video in questione, infatti, c’è in sottofondo la canzone della Sirenetta e sono inquadrati i cagnolini intenti a scodinzolare. Tutto è bene quel che finisce bene, ma nella casa e nel pubblico non tutti hanno preso di buon grado questa scelta.