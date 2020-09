Can Yaman mette alla porta Donna Francisca? DayDreamer – Le Ali del Sogno sostituire Il Segreto

Il successo di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Nel pomeriggio di Canale 5 in questo ultimo ventennio sono andate in onda delle soap opera. Si è partiti con la statunitense Beautiful, per poi aggiungersi Il Segreto di Puente Viejo e Una Vita Acacias 38. Mentre dalla scorsa estate, al posto del dating show Uomini e Donne Mediaset ha deciso di trasmettere DayDreamer – Le Ali del Sogno.

La serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir ha riscosso un grandissimo successo al punto che i dirigenti hanno deciso di mandarla in onda in prima serata e continuare la programmazione nel fine settimana della rete ammiraglia. Tuttavia emerge che lo sceneggiato si fermerà sabato 19 settembre 2020. Che fine faranno il resto delle puntate?

Gli ascolti poco edificanti de Il Segreto di Puente Viejo

Durante l’estate Mediaset ha deciso di mandare in onda le repliche de Il Segreto, ovvero la prima stagione che aveva per protagonisti Pepa e Tristan in attesa di trasmettere le puntate finali dell’ultima stagione. Tuttavia i risultati non sono del tutto soddisfacenti causando non pochi problemi a Pomeriggio Cinque.

Infatti la conduttrice Barbara D’Urso si trova ad avere un traino minore rispetto a La vita in diretta rinnovata e più competitiva guidata da Alberto Matano. Per tale ragione il popolo del web ha chiesto a gran voce di trasmettere DayDreamer – Le Ali del Sogno nei giorni feriali alle 16:20, dopo il daytime del Grande Fratello Vip 5, mentre Il Segreto di Puente Viejo continuerebbe la programmazione nei pomeriggi del week-end.

DayDreamer – Le Ali del Sogno sostituisce Il Segreto?

L’ennesima variazione di palinsesto di Canale 5 fanno presagire che la soap opera potrebbe tornare nel pomeriggio quotidiano di Canale 5. DayDreamer – Le Ali del Sogno, al momento è confermato solo per sabato 19 settembre 2020 ma è sparito dalla programmazione di domenica 20 settembre che vede Beautiful alle 14:05, Il Segreto di Puente alle 14:30 e Una Vita dalle 15:30 alle 17:20, col doppio episodio.

Mentre nel fine settimana successivo, e precisamente a sabato 26 settembre, Beautiful andrà in onda alle 13:40, Una Vita alle 14:10 e Il Segreto dalle 14:45 alle 16:00. Per caso i vertici del Biscione hanno deciso di trasmettere la serie tv turca dal lunedì al venerdì al posto di Donna Francisca? Non rimane che attendere notizie ufficiali da parte dell’azienda televisiva con sede a Cologno Monzese.