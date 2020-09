Temptation Island, caos sul falò di Sofia e Amedeo, il web: “Lo ha obbligato, lui disperato” (VIDEO)

Ieri, mercoledì 16 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show incentrato sulle tentazioni. Si è trattato di un appuntamento alquanto scoppiettante, dato che una coppia, Sofia e Amedeo, ha già fatto il falò di confronto ed ha lasciato Temptation Island.

Il loro confronto, però, è stato molto criticato sul web, specie per il comportamento assunto da lei. Numerosi utenti hanno notato che la ragazza ha quasi costretto il suo fidanzato ad uscire insieme. Anche Alessia Marcuzzi ha provato a far rinsavire la donna, ma nulla di fatto. Vediamo cosa è successo.

Il falò di Sofia e Amedeo

È la prima volta che a Temptation Island ci sia un falò di confronto alla prima puntata e i protagonisti sono stati Sofia e Amedeo. La donna ha deciso di interrompere la sua esperienza dopo aver appreso un tradimento di lui di cui sospettava già da tempo. Il ragazzo, infatti, durante una chiacchierata nel villaggio, si è lasciato scappare la scappatella avuta in passato con un’altra donna.

Tutti si aspettavano che la concorrente tradita gliene avrebbe suonate di santa ragione, ma è accaduto esattamente l’inverso. Amedeo le ha confessato di non sapere se sia ancora innamorato di lei o sia spinto solo dall’abitudine. Dinanzi tali parole e dinanzi l’ammissione del tradimento, Sofia gli ha detto di voler ricominciare da zero ed ha cominciato ad elemosinare la mano, le attenzioni e gli abbracci. (Continua dopo il video)

Il pubblico di Temptation Island sbotta

Lui, visibilmente in difficoltà, ha provato ad allentare la presa, ma non è riuscito a rifiutare la sua compagna. A quel punto è intervenuta Alessia, la quale ha provato a far riflettere la concorrente. La conduttrice le ha detto di lasciare al suo compagno il tempo per riflettere in quanto evidentemente non è pronto a tornare con lei come se nulla fosse. Lei, però, ha ignorato l’intervento della presentatrice ed ha comunque sollecitato il suo uomo ad uscire insieme, fino a riuscirci.

Sul web in molti hanno criticato questo comportamento ed hanno accusato lSofia di aver costretto Amedeo ad uscire da Temptation Island Insieme. Lui era tesissimo, quasi come uno in attesa di fare un colonscopia. In molti hanno accusato la donna di non avere dignità e di provare, stranamente, pena per colui che ha tradito e non per chi ha ricevuto le corna.