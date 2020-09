Oroscopo 18 settembre 2020: Ariete riceverete risposte, Pesci in netta ripresa

L’Oroscopo del 18 settembre annuncia agli Ariete di tenere gli occhi ben aperti, stanno per arrivare delle risposte. I Pesci, invece, dopo un periodo un po’ no, vedranno un netto miglioramento

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Nel giro dei prossimi due giorni potreste ricevere delle risposte molto interessanti per quanto riguarda il lavoro. In amore, invece, bisogna fare chiarezza e risolvere alcune questioni in sospeso. Se siete indecisi tra due persone, dovreste sbrigarvi, altrimenti c’è il rischio di restare a “mani vuote”.

Toro. La sfera economica vi genera un po’ di turbamento, non prendete scelte affrettate, specie se c’è di mezzo del denaro. In campo sentimentale, invece, circondatevi di persone positive e state alla larga da quelle che vogliono a tutti i costi convincervi a cambiare e ad adattarvi al loro mondo.

Gemelli. Non perdete la fiducia in voi stessi. L’Oroscopo del 18 settembre vi annuncia che potrebbero esserci dei piccoli dissesti in amore, ma nulla di davvero preoccupante, non fasciatevi la testa prima di cadere. Nel lavoro bisogna far passare questo mese perché a partire dal prossimo ci saranno delle novità.

Cancro. Se siete alla ricerca di una nuova attività, questo non è il momento di gettare la spugna. Anche se le cose non andranno esattamente nella direzione sperata, potrete comunque fare dei progressi. In amore dovete dedicarvi un po’ di più al partner e lasciarvi travolgere dalla passione.

Leone. In questi mesi sarete molto impegnati dal punto di vista lavorativo. C’è la possibilità di avviare una nuova attività, ma dovete ponderare bene i pro e i contro e soprattutto le spese. In amore siete pronti a tutto. Ormai, non vi fa più specie niente e siete preparati anche a un passo importante.

Vergine. Questo è un momento positivo dal punto di vista del lavoro, specie per coloro i quali svolgono mansioni che hanno a che fare con la scienza e la ricerca. Siete pervasi da una voglia di scoprire e di cimentarvi in nuove esperienze. In amore siete curiosi e desiderosi di conoscere tutto della persona che avete accanto.

Previsioni 18 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. La Luna si accinge ad entrare nel vostro segno e questo vi spingerà a richiedere attenzioni dal prossimo. Sentite un forte bisogno di sentirvi accettati e apprezzati dagli altri. In questo momento sono favoriti coloro i quali svolgono mansioni di tipo artistico e dove prevale la creatività.

Scorpione. Occhi aperti sul lavoro perché presto potrebbe arrivare una proposta molto interessante. In campo sentimentale dovete godervi un po’ di più il partner. In questo periodo siete stati un po’ disattenti e distratti e questo non va bene. Se siete single, apritevi alle nuove conoscenze.

Sagittario. Intraprendenti e sagaci nel lavoro. In questo periodo sarete un po’ il jolly della situazione. L’Oroscopo del 18 settembre vi annuncia che presto ci saranno delle novità in amore. Se eravate in attesa di una risposta, non dovrete attendere più molto tempo. Momento interessante per le finanze.

Capricorno. Momento interessante per quanto riguarda il lavoro. Ci sono possibilità di cimentarsi in nuove esperienze. Siete pieni di voglia di fare, dovete solo trovare il giusto contesto nel quale inserirvi. In amore siete pronti a compiere grandi passi e siete desiderosi di provare emozioni intense.

Acquario. Oggi non è la giornata più adatta per prendere decisioni importanti. Sia nel lavoro sia in amore è bene che vi fermiate un attimo e riflettiate su ciò che volete davvero. La giornata potrebbe concludersi con un po’ di nervosismo. Cercate di non fare troppi danni come vostro solito.

Pesci. Miglioramento per quanto riguarda i sentimenti. A partire da oggi potrete avere delle belle sorprese in amore. Date importanza alle persone che vi danno attenzioni ed escludete tutti coloro che non meritano il vostro tempo. Anche sul lavoro è in arrivo una ventata di novità.