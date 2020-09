Temptation Island: ecco gli ascolti della prima puntata con Alessia Marcuzzi

Parte bene la nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi. Ecco i dati d’ascolto di mercoledì 16 settembre 2020

Mercoledì 16 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi. Il programma doveva avere un’edizione nip a luglio condotta da Filippo Bisciglia e un’edizione vip a settembre con Alessia Marcuzzi.

Tuttavia, quest’anno le cose sono cambiate. A luglio nel cast erano presenti due coppie famose (Manila Nazzaro-Lorenzo Amoruso, Antonella Elia-Pietro Delle Piane) e a settembre c’è un’altra edizione completamente nip.

Maria De Filippi ha deciso in questo modo, parlandone a lungo con la produzione e Alessia Marcuzzi, perchè secondo lei il pubblico si identifica di più se ci sono persone non note. I vip sono abituati a stare davanti alle telecamere e potrebbero non essere così spontanei. Tuttavia, c’è anche la voce che Mediaset non abbia voluto mandare in onda nello stesso periodo due programmi con vip, essendoci già il Grande Fratello Vip.

Ad ogni modo, l’edizione con Alessia Marcuzzi è partita bene. I risultati sono in linea con le altre edizioni vale a dire 2.958.000 telespettatori erano davanti alla tv con uno share del 18.78%. Da segnalare il duro confronto con la controparte. Su Rai 1 c’era Ulisse – il piacere della scoperta che ha tenuto davanti allo schermo ben 3.134.000 telespettatori, pari al 15,89% di share.

La prima puntata

La prima puntata della nuova edizione di Temptation Island è stata molto movimentata. Nelle prime ore le fidanzate sono state chiamate più volte nel pinnettu. Amedeo ha confessato solamente nel villaggio di aver tradito la fidanzata e Sofia ha richiesto immediatamente il falò di confronto. Ma non solo. Anche Gennaro, stanco delle dichiarazioni di Anna, ha deciso di concludere anticipatamente il suo viaggio nei sentimenti. Il falò lo vedremo nella seconda puntata.

Antonio ha pianto per la lontananza dalla sua fidanzata Nadia, ma lei sembra viversi serena e spensierata questa esperienza. Nello, invece, ha deluso molto Carlotta che non riconosce il ragazzo con cui è stata per sei anni. Speranza è allibita da quello che il compagno Alberto sta dicendo e facendo, ma la coppia che ha fatto più discutere il web è quella formata da Serena e Davide. Lui non le permette di fare molte cose ed è già polemica per le frasi usate dal ragazzo.