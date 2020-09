Temptation Island, Serena e Davide, i social si scagliano contro di lui: ‘Affermazioni inaccettabili’

Bufera su uno dei protagonisti della nuova edizione. Il web si è scagliato contro Davide per le dichiarazioni maschiliste nei confronti della sua fidanzata.

Temptation Island: bufera su Davide

La prima puntata di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi è andata in onda mercoledì 16 settembre ed è già polemica. Sono successe tante cose e gli utenti social hanno commentato, criticato e appoggiato gli avvenimenti accaduti ai nuovi protagonisti. Tuttavia, tutto il web sembra essere d’accordo nell’andare fermamente contro Davide, il fidanzato di Serena, con la quale ha una storia da circa tre anni.

Davide e Serena si sono conosciuti in circostanze particolari. Lui era il fidanzato della migliore amica di lei, lei la fidanzata del migliore amico di lui. Uscendo in quattro si sono innamorati. Serena è stata per lungo tempo indecisa tra lui e il suo ex. Questo ha fatto nascere in Davide insicurezze e gelosie inappropriate.

Infatti, nel corso della puntata il ragazzo si è lasciato andare ad una serie di frasi davvero inaccettabili. Lui vieta rigorosamente a Serena di uscire non solo con maschi ma anche con le sue amiche. Non accetta una situazione di Serena in cui lui non è presente, se non può esserci cerca di rovinarla. Serena non può mettersi in costume. Serena “non è degna” di fare una discussione con lui. Lui la controlla, “lui manipola la sua mente” e fa tutto quello che lui vuole.

Non occorre dire che sui social si è scatenata davvero la bufera per queste frasi maschiliste, ossessive nei confronti della compagna. Alcune pagine che all’inizio facevano ironia sulla situazione, ad un certo punto hanno scelto di non dare più spazio alla coppia. Per molti è vergognoso che in prima serata passino questi messaggi ed è vergognoso che Davide ottenga tutta questa visibilità. Voi che cosa ne pensate?

La prima puntata

Serena ha deciso di viversi tranquillamente l’esperienza nel villaggio perchè si sente libera. Speranza e Carlotta sono molto deluse dai rispettivi fidanzati Alberto e Nello, i quali parlano male della loro relazione e non vedono futuro. C’è stato un primo falò di confronto tra Sofia e Amedeo (lei lo ha pregato di uscire insieme anche dopo aver scoperto un tradimento del passato). Nadia si sta vivendo in modo spensierato il villaggio, mentre Antonio piange per lei. Gennaro, invece, ha deciso di chiedere il falò di confronto ad Anna dopo le sue affermazioni.