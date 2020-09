Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha avuto una storia con Mario Balotelli: ‘Provo ancora qualcosa per lui’

Dayane Mello ha confessato di avere avuto una storia con Mario Balotelli, ecco perchè conosceva già molto bene il fratello Enock. La modella ha detto di provare ancora qualcosa per il calciatore

Lunedì 14 settembre è andata in onda la prima puntata della quinta edizione di Grande Fratello Vip. Al momento dell’ingresso di Enock Barwuah Alfonso Signorini ha ricordato il fratello Mario Balotelli e la loro storia. Poi ha deciso di affiancare a Enock la bellissima Dayane Mello. A sorpresa, però, la modella ha confessato di conoscere già bene il ragazzo. Come mai?

Mistero svelato in breve tempo. Dayane ha avuto una storia con Mario Balotelli tanti anni fa e l’argomento è uscito nella Casa. Mentre alcuni concorrenti erano in giardino, la modella ha raccontato come sono andate le cose tra lei e il calciatore.

Dayane Mello: ‘Provo ancora qualcosa per Mario’

Dayane era molto imbarazzata sull’argomento Mario Balotelli ma gli altri l’hanno incalzata a parlarne. La modella ha confessato di averlo incontrato appena arrivata in Italia. Lei era appena maggiorenne e con Mario c’è stato un colpo di fulmine, ma nonostante un grande sentimento non sono mai riusciti ad andare d’accordo perchè entrambi molto testardi.

Tuttavia, Dayane ha ammesso che ancora oggi prova un grande sentimento per il calciatore, che ritiene una persona speciale, e che quando lo vede “il suo cuore batte forte”. Lo stesso Enock, di fronte a queste dichiarazioni, è rimasto molto spiazzato. Ma come reagirà Mario dopo aver sentito la sua ex fidanzata parlare ancora così di lui?

Lo scherzo di Enock

Enock ha preso la palla al balzo per organizzare uno scherzo a Dayane. Dopo le chiacchiere fatte su Mario, Enock è andato in confessionale e quando è uscito ha detto di aver parlato con il fratello. Tutti erano incuriositi dalla vicenda, ma Enock ha raccontato di aver ricevuto una videochiamata da Mario in cui non era per niente felice del fatto che in Casa avessero parlato di lui. Per questo ha detto al fratello di fare la valigia e andare via immediatamente.

Tutti sono rimasti senza parole, specialmente Dayane. Enock ha fatto finta di piangere e di chiedere, arrabbiato, alla produzione di aprire la porta rossa, poi tutti sono scoppiati a ridere. Dayane ha rincorso Enock prima di scoppiare a piangere. Scherzo riuscito? Insomma.